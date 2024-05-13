Путін призначив Бєлоусова міністром оборони, щоб перетягнути кошти з економіки на війну, — FT

За даними старшого наукового співробітника Центру Карнегі Майкла Кофмана, перестановка Путіна говорить про те, "що в цій війні російські економічні еліти діяли набагато краще за військові еліти".

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За даними старшого наукового співробітника Центру Карнегі Майкла Кофмана, перестановка Путіна говорить про те, "що в цій війні російські економічні еліти діяли набагато краще за військові еліти".

Економіст Андрій Бєлоусов став міністром оборони свідчить про те, що президент РФ Володимир Путін хоче зробити військово-промисловий комплекс двигуном економіки та ще тривалий час продовжувати війну за рахунок її мілітаризації. Про це пише видання Financial Times з посиланням на заяву старшого наукового співробітника Центру Карнегі Майкла Кофмана.

Зазначається, що перестановка, яку зробив голова Кремля, "свідчить про те, що в цій війні російські економічні еліти діяли набагато краще за військові еліти".

Зі свого боку, директор консалтингової компанії Mayak Intelligence Марк Галеотті переконаний, що під час війни міністр оборони повинен сприяти забезпеченню армії всім необхідним, тому "в даному контексті призначення на цю посаду економіста, який говорить про необхідність підпорядкувати значну частину економіки потребам військового сектору, має певний сенс".

Голова британського Міноборони Грант Шеппс переконаний, що Росія буде мати "ще одну путінську маріонетку".

Особа, яка вже багато років знайома з президентом РФ і новопризначеним міністром оборони, в коментарі FT пояснила, що Бєлоусов "не вдаватиме, що керує армією, як генерал з усіма цими медалями, він трудоголік, технократ, і Путін дуже добре його знає".

При цьому вважає професор економіки університету Чикаго Костянтин Сонін вважає, що "солдат Путіна" зміг взяти у Білоусові гору над "макроекономістом". Ще один колишній високопосадовець Кремля наступним чином висловився FT про нового міністра оборони: "Він не дурний, у нього математичний розум, але ментальність у нього цілком собі радянська".

Видання зазначає, що Путін зацікавлений у більшому контролі над витратами в оборонній сфері, які наразі вже становлять понад 6% ВВП, досягнувши рекордних 10,7 трлн рублів. Через це, як пояснили люди, знайомі із ситуацією, він поставив міністром зговірливого та прагматичного чиновника і при цьому виступає за проведення державної промислової політики.

12 травня стало відомо про призначення президентом РФ Володимиром Путіним Андрія Бєлоусова на посаду міністра оборони Росії.

Крім того, на думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), заміна Сергія Шойгу на Андрія Бєлоусова, який не має військового досвіду, а є економістом за фахом, говорить про те, що російський президент хоче створити повні економічні умови для затяжної війни.