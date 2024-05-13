Путин назначил Белоусова министром обороны, чтобы перетянуть средства из экономики на войну, — FT

По данным старшего научного сотрудника Центра Карнеги Майкла Кофмана, перестановка Путина говорит о том, "что в этой войне российские экономические элиты действовали гораздо лучше военных элит".

Related video

По данным старшего научного сотрудника Центра Карнеги Майкла Кофмана, перестановка Путина говорит о том, "что в этой войне российские экономические элиты действовали гораздо лучше военных элит".

Экономист Андрей Белоусов стал министром обороны свидетельствует о том, что президент РФ Владимир Путин хочет сделать военно-промышленный комплекс двигателем экономики и еще долгое время продолжать войну за счет ее милитаризации. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на заявление старшего научного сотрудника Центра Карнеги Майкла Кофмана.

Отмечается, что перестановка, которую сделал глава Кремля, "свидетельствует о том, что в этой войне российские экономические элиты действовали гораздо лучше военных элит".

В свою очередь, директор консалтинговой компании Mayak Intelligence Марк Галеотти убежден, что во время войны министр обороны должен способствовать обеспечению армии всем необходимым, поэтому "в данном контексте назначение на эту должность экономиста, который говорит о необходимости подчинить значительную часть экономики потребностям военного сектора, имеет определенный смысл".

Глава британского Минобороны Грант Шеппс убежден, что Россия будет иметь "еще одну путинскую марионетку".

Человек, который уже много лет знаком с президентом РФ и новоназначенным министром обороны, в комментарии FT пояснил, что Белоусов "не будет делать вид, что руководит армией, как генерал со всеми этими медалями, он трудоголик, технократ, и Путин очень хорошо его знает".

При этом считает профессор экономики Чикагского университета Константин Сонин считает, что "солдат Путина" смог взять в Белоусове верх над "макроэкономистом". Еще один бывший высокопоставленный чиновник Кремля следующим образом высказался FT о новом министре обороны: "Он не глупый, у него математический ум, но ментальность у него вполне себе советская".

Издание отмечает, что Путин заинтересован в большем контроле над расходами в оборонной сфере, которые сейчас уже составляют более 6% ВВП, достигнув рекордных 10,7 трлн рублей. Поэтому, как объяснили люди, знакомые с ситуацией, он поставил министром сговорчивого и прагматичного чиновника и при этом выступает за проведение государственной промышленной политики.

12 мая стало известно о назначении президентом РФ Владимиром Путиным Андрея Белоусова на должность министра обороны России.

Кроме того, по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), замена Сергея Шойгу на Андрея Белоусова, который не имеет военного опыта, а является экономистом по специальности, говорит о том, что российский президент хочет создать полные экономические условия для затяжной войны.