За твердженням Центру нацспротиву, тимчасово окуповані території України тільки на 12% укомплектовані працівниками житлово-комунального господарства.

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Після травневих свят тимчасово окупований Донецьк завалений сміттям, а комунальники не встигають його прибирати, адже у місті не вистачає прибиральників. Про це повідомив Центр національного спротиву.

"Мешканці Донецька завалюють місцеві телеграм канали з фотографіями, на котрих фіксують гори сміття посеред вулиць і навіть у центрі міста. Втім, це як об стіну горохом. Адже вирішити цю проблему окупанти і місцеві колаборанти просто не в силі через нестачу кадрів", — йдеться у повідомленні.

В ЦНС уточнили, що тимчасово окуповані території України тільки на 12% укомплектовані працівниками житлово-комунального господарства.

Водночас сміттєвий колапс у Донецьку стався саме після травневих свят, стверджує Центр нацспротиву.

"Закінчилися травневі "суботники", а з ними безплатна рабсила, і тимчасово окуповані регіони України знову завалило сміттям. А ще додалася тепла весняна погода, яка проблему несанкціонованих сміттєвих звалищ перетворює з естетичної в проблему санітарно-епідеміологічну", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 травня Центр національного спротиву повідомив, що студентів російського Балтійського державного технічного університету "Военмех" змушують проходити навчальну практику на військових підприємствах, а за відмову відраховують з вищого навчального закладу.

6 травня стало відомо, що до лав збройних сил Російської Федерації мобілізували українця з тимчасово окупованої території. Чоловік отримав зброю та розстріляв шістьох військових РФ.