По утверждению Центра нацсопротивления, временно оккупированные территории Украины только на 12% укомплектованы работниками жилищно-коммунального хозяйства.

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После майских праздников временно оккупированный Донецк завален мусором, а коммунальщики не успевают его убирать, ведь в городе не хватает уборщиков. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

"Жители Донецка заваливают местные телеграмм каналы с фотографиями, на которых фиксируют горы мусора посреди улиц и даже в центре города. Впрочем, это как об стену горохом. Ведь решить эту проблему оккупанты и местные коллаборационисты просто не в силах из-за недостатка кадров", — говорится в сообщении.

В ЦНС уточнили, что временно оккупированные территории Украины только на 12% укомплектованы работниками жилищно-коммунального хозяйства.

При этом мусорный коллапс в Донецке произошел именно после майских праздников, утверждает Центр нацсопротивления.

"Закончились майские "субботники", а с ними бесплатная рабсила, и временно оккупированные регионы Украины снова завалило мусором. А еще добавилась теплая весенняя погода, которая проблему несанкционированных мусорных свалок превращает из эстетической в проблему санитарно-эпидемиологическую", — говорится в сообщении.

Напомним, 9 мая Центр национального сопротивления сообщил, что студентов российского Балтийского государственного технического университета "Военмех" заставляют проходить учебную практику на военных предприятиях, а за отказ отчисляют из высшего учебного заведения.

6 мая стало известно, что в ряды вооруженных сил Российской Федерации мобилизовали украинца с временно оккупированной территории. Мужчина получил оружие и расстрелял шестерых военных РФ.