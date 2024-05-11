Взрывы в Донецке: россияне сообщили об обстреле из HIMARS, есть жертвы (фото, видео)

Попадание произошло по ресторану Paradise в Ленинском районе. Там якобы готовили автопробег в честь так называемой годовщины создания "ДНР".

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Вооруженные силы Украины якобы обстреляли Ленинский район временно оккупированного Донецка, удар был нанесен из РСЗО HIMARS. Об этом сообщил российский корреспондент "РИА Новости"

"ВСУ нанесли удар из РСЗО Himars по Ленинскому району Донецка", — говорится в сообщении.

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В СМИ отметили, что попадание произошло по месту, где якобы готовился автопробег в честь так называемого "десятилетия создания ДНР".

В Telegram-канале "Типичный Донецк" отметили, что по предварительным данным, погибли пять человек, еще шестеро ранены. Кроме этого, в паблике уточнили, что под обстрелом оказался ресторан Paradise в Ленинском районе Донецка.

Издание "Mash на Донбассе" рассказало, что удар произошел рядом с местом, где собирались участники автопробега, в них якобы прилетели осколки. Журналисты отметили, что участников эвакуировали, есть пострадавшие.

"После удара ВСУ по Ленинскому району есть погибшие — сообщают очевидцы. Среди них официантка — у нее остался маленький ребенок", — говорится в сообщении.

СМИ добавили, что якобы были ранены еще трое сотрудников ресторана Paradise, они находятся в тяжелом состоянии.

Добавим, что на момент выхода публикации украинская сторона не комментировала обстрелы в Донецке.

Напомним, вечером 9 мая во временно оккупированном Мариуполе прогремел ряд взрывов. По словам советника городского головы Петра Андрющенко, эпицентром стала территория бывшей кондитерской фабрики, во дворе которой базировались российские военные.

В ночь с 8 на 9 мая взрывы слышали жители Белгорода (Российская Федерация). Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что атаковали якобы с территории Украины. Он не назвал средства поражения.