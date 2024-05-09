Российских студентов отчисляют за отказ работать на военных заводах, — ЦНС

Как сообщили в ЦНС, студенты знают, что будут собирать дроны и другую военную технику, хотя их заранее об этом не предупреждают.

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Студентов российского Балтийского государственного технического университета "Военмех" заставляют проходить учебную практику на военных предприятиях, а за отказ отчисляют из высшего учебного заведения. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

"Студенты обязаны заполнить анкету о своих личных данных, виде деятельности, семейном положении, выездах за границу, а также предоставить информацию о ближайших родственниках. Далее их заставляют подписывать трудовой договор и документы на доступ к гостайне", — говорится в сообщении.

Как сообщили в ЦНС, студенты знают, что будут собирать дроны и другую военную технику, хотя их заранее об этом не предупреждают.

Важно

Оккупанты стремятся заменить жителей трех сел оккупированной Херсонщины гражданами России, — ЦНС

"Отказаться от "практики" нельзя. Если студент откажется, его отчислят за "долг за практику", — отметили в Центре нацсопротивления.

Также сообщается, что все регионы РФ получат около 301 млн рублей на закупку оборудования для уроков по разработке, производству и эксплуатации FPV в школах.

"Использование детского труда на России является нормальным явлением. Но в соответствии с международным гуманитарным правом эта практика — недопустима", — отметили в ЦНС.

Напомним, 6 мая стало известно, что в ряды вооруженных сил Российской Федерации мобилизовали украинца с временно оккупированной территории. Мужчина получил оружие и расстрелял шестерых военных РФ.

3 мая Центр нацсопротивления сообщил, что российская православная церковь планирует отправить на войну в Украину около 1300 священников, задачей которых будет духовная поддержка оккупационной армии.