Уряд Естонії всерйоз задумався над відправленням своїх військ до України

За словами радника естонського президента, військові цієї держави можуть взяти на себе тилові роботи на заході України.

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Естонський уряд опрацьовує питання відправлення своєї армії до України, як у межах місії НАТО, так і в складі меншої коаліції. Про це в інтерв'ю Breaking Defense заявив радник президента Естонії з національної безпеки Мадіс Ролл.

"Дискусії тривають. Ми повинні розглянути всі можливості. Ми не повинні обмежувати свій розум щодо того, що ми можемо робити", — сказав Ролл.

Він уточнив, що естонські військові можуть взяти на себе тилові роботи на заході України.

За словами Ролла, Естонія намагатиметься втілити у життя цей задум у межах місії НАТО, проте уряд Естонії може відправити своїх солдатів до України й у межах меншої коаліції.

Насамкінець радник президента Естонії підкреслив, що "не виключає", що країни НАТО, які виступають проти військ до України, змінять свою думку "з часом".

Нагадаємо, 9 травня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не має наміру розміщувати свої війська в Україні, але готовий надавати військову допомогу Києву.

У цей же день міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що країни Заходу можуть відправити своїх військових інструкторів до України для навчання, адже робили це раніше.