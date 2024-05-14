Уряд Естонії всерйоз задумався над відправленням своїх військ до України
За словами радника естонського президента, військові цієї держави можуть взяти на себе тилові роботи на заході України.
Естонський уряд опрацьовує питання відправлення своєї армії до України, як у межах місії НАТО, так і в складі меншої коаліції. Про це в інтерв'ю Breaking Defense заявив радник президента Естонії з національної безпеки Мадіс Ролл.
"Дискусії тривають. Ми повинні розглянути всі можливості. Ми не повинні обмежувати свій розум щодо того, що ми можемо робити", — сказав Ролл.
Він уточнив, що естонські військові можуть взяти на себе тилові роботи на заході України.
За словами Ролла, Естонія намагатиметься втілити у життя цей задум у межах місії НАТО, проте уряд Естонії може відправити своїх солдатів до України й у межах меншої коаліції.
Насамкінець радник президента Естонії підкреслив, що "не виключає", що країни НАТО, які виступають проти військ до України, змінять свою думку "з часом".
Нагадаємо, 9 травня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не має наміру розміщувати свої війська в Україні, але готовий надавати військову допомогу Києву.
У цей же день міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що країни Заходу можуть відправити своїх військових інструкторів до України для навчання, адже робили це раніше.