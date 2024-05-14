Правительство Эстонии всерьез задумалось над отправкой своих войск в Украину

По словам советника эстонского президента, военные этого государства могут взять на себя тыловые работы на западе Украины.

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Эстонское правительство прорабатывает вопрос отправки своей армии в Украину, как в рамках миссии НАТО, так и в составе меньшей коалиции. Об этом в интервью Breaking Defense заявил советник президента Эстонии по национальной безопасности Мадис Ролл.

"Дискуссии продолжаются. Мы должны рассмотреть все возможности. Мы не должны ограничивать свой разум относительно того, что мы можем делать", — сказал Ролл.

Он уточнил, что эстонские военные могут взять на себя тыловые работы на западе Украины.

По словам Ролла, Эстония будет пытаться воплотить в жизнь этот замысел в рамках миссии НАТО, однако правительство Эстонии может отправить своих солдат в Украину и в рамках меньшей коалиции.

Наконец советник президента Эстонии подчеркнул, что "не исключает", что страны НАТО, которые выступают против войск в Украину, изменят свое мнение "со временем".

Напомним, 9 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не намерен размещать свои войска в Украине, но готов оказывать военную помощь Киеву.

В этот же день министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страны Запада могут отправить своих военных инструкторов в Украину для обучения, ведь делали это раньше.