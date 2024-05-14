Фінляндська Patria готова відновити виробництво 155-мм гаубиць через війну в Україні

В минулому місяці Фінляндія анонсувала розробку першої колісної САУ на базі 155 K98. Виробник заявив, що вони можуть відновити виробництво гаубиць у стислі терміни.

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Компанія Patria, яка відома виробництвом бронетехніки, заявила про готовність відновити виробництво 155-мм гаубиць на тлі війни в Україні. Про це повідомляє Defence Blog.

Традиційна артилерія залишається вагомою силою на полі бою. Яскравим прикладом є Україна, яка зараз відбиває російське вторгнення. Patria має багаторічний досвід у розробці та виробництві зброї. Зокрема гаубиця 155 K98 була наріжним каменем фінських сил оборони з моменту її створення у 1998 році. Дальність гармати складає 40 км, а її розробляли на основі досвіду з 1950-х років.

"Все почалося на початку 1950-х років, коли Сили оборони попросили Tampella розробити гармату загального призначення, придатну для різноманітних застосувань", — розповів Веса Тойвонен, менеджер з тестування систем Patria, про еволюцію гармати від 122 K60 до 155 K98.

За весь час було виготовлено майже 200 гармат K98, які впродовж років зазнали низки модернізацій. Останні гаубиці були поставлені у 2005 році, а згодом виробництво закрилося. Patria продовжила обслуговувати гармати та підтримувати їхню готовність.

Відтак зараз Patria готова повернутися до розробки гаубиць, але на колісній базі, щоб підвищити шанси на виживання в умовах сучасних бойових дій.

"Замість маскування, ключ до забезпечення виживання артилерії в цьому складному середовищі полягає в тому, щоб забезпечити швидкість переміщення гармати на вогневу позицію, стрільбу та зміну позиції", — сказав Пекка Рууту, виконавчий віцепрезидент Patria.

Він також додав, що за потреби вони готові відновити виробництво 155 К98 у відносно стислі терміни. Рууту додав, що війна в Україні показує актуальність мобільних гармат.

Нагадаємо, 8 травня ЗМІ писали, як Фінляндія готується до потенційної війни проти Росії.

У квітні повідомлялося, що Фінляндія розробляє першу вітчизняну колісну САУ з дальністю до 30-40 км.