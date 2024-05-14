Росія з самого початку планувала наступати й у Сумській області, — Буданов (карта, відео)

Керівник ГУР Кирило Буданов повідомив, що ворог утримує на прикордонні деякі свої сили. Він запевнив, що ситуація — не катастрофічна.

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Ситуація у Харківській області стабілізувалася, і Україна буде вибивати окупаційні війська зі своїх територій. Про це 14 травня заявив в ефірі телемарафону начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов.

"Сказати, що вони мають значний успіх — це точно неправда. Разом із тим треба пам’ятати, що ситуація доволі таки напружена, дуже швидко змінюється. Проте ще станом на вчорашній вечір, на мій погляд, намітилась стрімка тенденція до стабілізації", — зазначив він.

Розвідник запевнив, що ЗС РФ вже заблокували на тих рубежах, куди вони змогли дійти. Сили оборони проводять операцію зі стабілізації ситуації та початку витіснення ворога за кордон.

Також керівник ГУР прокоментував ситуацію у Сумській області. Він пояснив, що з самого початку Росія планувала схожу наступальну операцію й у цьому регіоні.

"Станом на зараз невеликі угруповання сил вони утримують у прикордонні (у них це місто Суджа, з нашого боку це Сумський напрямок), але ситуація допоки їм не дозволила приступити до активних дій і розпочати здійснення свого плану", — повідомив Буданов.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

Він попередив, що ворог сам не відступить, тож бої триватимуть. Однак, зі слів голови розвідки, ситуація "не є якоюсь катастрофічною". Він додав, що головна мета російської операції в прикордонних районах — породити паніку та хаос.

"Знову ж таки кажу: заспокойтесь, нічого страшного не відбувається", — закликав генерал.

Коментар Кирила Буданова (про наступ ЗС РФ — з 0:50)

Нагадаємо, начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що ЗС РФ можуть розпочати наступ на Сумщині. З його слів, атака у Харківській області триватиме ще 3-4 дні.

У Politico інформували, що початок наступу російських окупантів у Харківській області свідчить про початок критичної фази.