ЗС РФ атакували центр Харкова: удар припав на житлову висотку, деталі

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, у місті пролунало кілька вибухів. Одне з влучень зафіксовано в районі 10-го поверху житлового будинку. Рятувальники продовжують оглядати місце інциденту.

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Російські окупанти не припиняють атакувати мирні міста України, зокрема й Харків. Цього разу противник вдарив по житловому будинку. Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

За його словами, ЗС РФ атакували місто на сході України вдруге за день. Після першого вибуху пролунало ще кілька, що призвело до руйнувань цивільної інфраструктури в центрі міста.

"Знову удар по району житлової забудови — навколо багатоквартирні будинки. Про руйнування і постраждалих інформація уточнюється... Відомо про удар по житловій висотці в центрі міста", — написав Ігор Терехов.

Пізніше мер міста додав, що влучання ворожого повітряного об'єкта було зафіксовано в районі 10-го поверху багатоквартирного житлового будинку. Наразі проводиться обхід усього приміщення.

"На місці іншого прильоту маємо влучання по гаражах — приблизно 10 із них горять. Пошкоджено багатоповерхівку. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери", — підсумував Ігор Терехов.

О 17:04 стало відомо, що від дій росіян постраждали 9 осіб.

ЗС РФ атакували житлові райони Харкова Фото: Скриншот

Інформацію про атаку ЗС РФ також підтвердив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі. За його словами, постраждала центральна частина міста і на момент публікації залишалася загроза повторних пусків із території Росії.

"Є влучання біля житлових будинків. Триває огляд", — написав Олег Синєгубов.

Яке озброєння використовував противник для ударів — на момент публікації матеріалу не повідомлялося.

Нагадаємо, вранці 14 травня противник уже завдавав ударів по Київському району Харкова. Російські військові атакували місто за допомогою двох УМПБ Д-30. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Четверо мирних жителів постраждали.

Загалом у ніч на вівторок ЗС РФ атакували 8 областей України балістичними ракетами і дронами-камікадзе Shahed. У Повітряних силах повідомили, що всі безпілотники вдалося успішно знищити.