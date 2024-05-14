ВС РФ атаковали центр Харькова: удар пришелся по жилой высотке, детали

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в городе прозвучало несколько взрывов. Одно из попаданий зафиксировано в районе 10-го этажа жилого дома. Спасатели продолжают осматривать место инцидента.

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Российские оккупанты не прекращают атаковать мирные города Украины, в том числе и Харьков. В этот раз противник ударил по жилому дому. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

По его словам, ВС РФ атаковали город на востоке Украины второй раз за день. После первого взрыва прозвучало еще несколько, что привело к разрушениям гражданской инфраструктуры в центре города.

"Снова удар по району жилой застройки — вокруг многоквартирные дома. О разрушениях и пострадавших информация уточняется… Известно об ударе по жилой высотке в центре города", — написал Игорь Терехов.

Позже мэр города добавил, что попадание вражеского воздушного объекта было зафиксировано в районе 10-го этажа многоквартирного жилого дома. Сейчас производится обход всего помещения.

"На месте другого прилета имеем попадание по гаражам — примерно 10 из них горят. Повреждена многоэтажка. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры", — подытожил Игорь Терехов.

В 17:04 стало известно, что от действий россиян пострадали 9 человек.

ВС РФ атаковали жилые районы Харькова Фото: Скриншот

Информацию об атаке ВС РФ также подтвердил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале. По его словам, пострадала центральная часть города и на момент публикации оставалась угроза повторных пусков с территории России.

"Есть попадания возле жилых домов. Продолжается осмотр", — написал Олег Синегубов.

Какое вооружение использовал противник для ударов — на момент публикации материала не сообщалось.

Напомним, утром 14 мая противник уже наносил удары по Киевскому району Харькова. Российские военные атаковали город с помощью двух УМПБ Д-30. Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Четверо мирных жителей пострадали.

Всего в ночь на вторник ВС РФ атаковали 8 областей Украины баллистическими ракетами и дронами-камикадзе Shahed. В Воздушных силах сообщили, что все беспилотники удалось успешно уничтожить.