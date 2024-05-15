Російські війська зазнають великих втрат, намагаючись наступати на Харків, — Атеш

За словами українських партизанів на кількість жертв також впливають сутички між лінійними підрозділами ЗС РФ і "Шторм-Z".

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Російські підрозділи зазнають великих втрат на Харківському напрямку, подекуди підрозділи окупаційної армії втрачають близько двох третин особового складу. Про це повідомив партизанський рух "Атеш" з посиланням на власні джерела.

Найбільших та значних втрат зазнають російські штурмові підрозділи.

"Внаслідок важких боїв окремі підрозділи 138-ї окремої мотострілецької бригади, 18-ї мотострілецької дивізії та 7-го окремого мотострілецького полку втратили боєздатність. Втрати вбитими та пораненими становлять до 70% особового складу", — зазначили в "Атеш".

Українські партизани пояснили, що вагому роль у цьому відіграють сутички між лінійними підрозділами ЗС РФ і "Шторм-Z".

"Керувати колишніми ув'язненими не всім командирам під силу, навіть тим, хто має багатий військовий досвід", — наголосили в "Атеш".

Нагадаємо, 14 травня Центр національного спротиву повідомив, що російські окупаційні війська змушені збільшувати кількість приміщень під морги на Луганщині. Туди звозять трупи загиблих окупантів з Харківського напрямку.

Раніше повідомлялось, що представникам внутрішніх військ так званого "міністерства внутрішніх справ ДНР" не видають посвідчення ветеранів бойових дій, а у Росії їх взагалі не вважають військовослужбовцями.