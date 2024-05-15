Российские войска несут большие потери, пытаясь наступать на Харьков, — Атеш

По словам украинских партизан на количество жертв также влияют столкновения между линейными подразделениями ВС РФ и "Шторм-Z".

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Российские подразделения несут большие потери на Харьковском направлении, иногда подразделения оккупационной армии теряют около двух третей личного состава. Об этом сообщило партизанское движение "Атеш" со ссылкой на собственные источники.

Наибольшие и значительные потери несут российские штурмовые подразделения.

"В результате тяжелых боев отдельные подразделения 138-й отдельной мотострелковой бригады, 18-й мотострелковой дивизии и 7-го отдельного мотострелкового полка потеряли боеспособность. Потери убитыми и ранеными составляют до 70% личного состава", — отметили в "Атэш".

Украинские партизаны объяснили, что весомую роль в этом играют столкновения между линейными подразделениями ВС РФ и "Шторм-Z".

"Управлять бывшими заключенными не всем командирам под силу, даже тем, кто имеет богатый военный опыт", — отметили в "Атэш".

Напомним, 14 мая Центр национального сопротивления сообщил, что российские оккупационные войска вынуждены увеличивать количество помещений под морги на Луганщине. Туда свозят трупы погибших оккупантов с Харьковского направления.

Ранее сообщалось, что представителям внутренних войск так называемого "министерства внутренних дел ДНР" не выдают удостоверения ветеранов боевых действий, а в России их вообще не считают военнослужащими.