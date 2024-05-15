Наступ ЗС РФ на Харківщині: Терехов розповів, чи планується евакуація з міста

Обласний центр, за словами мера, забезпечений теплим одягом та іншими речами, які потрібні евакуйованим з громад цивільним.

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З Харкова станом на 15 травня не передбачена евакуація населення чи окремих груп мешканців. Навпаки, зараз до обласного центру активно прибувають люди з населених пунктів, охоплених бойовими діями. Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Понад 8 годин триває повітряна тривога, але ніч пережили спокійно. За добу були прильоти по житловій забудові. Ворог використовує техніку залякування людей, щоб люди виїжджали з міста. Проте зараз мова не йде про евакуацію з міста Харкова. Навпаки сьогодні ми приймаємо до Харкова − приїжджають люди з районів, де зараз ідуть активні бойові дії", — пояснив чиновник

Крім того, Терехов зазначив, що до міста вже прибули понад шість тисяч осіб. Всіх їх розмістили у гуртожитках і надають "все можливе, щоб вони почувалися більш-менш захищеними".

У свою чергу прессекретар ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що місто Харків наразі захищене.

"Харків дійсно надійно захищений, але ворог робить усе, щоб посіяти страх і паніку серед цивільного населення", − пояснив Волошин.

За словами Ігоря Терехова, у міста достатньо і теплого одягу і інших речей, які потрібні евакуйованим, проте є проблема з електропостачанням.

"Після обстрілів 23 березня, коли нам зруйнували всі ТЕЦ і трансформаторні підстанції, у нас сьогодні немає власної генерації електроенергії. Звісно, через це є графіки відключень і для підприємств, і для житлових будинків. Ситуація напружена", − зробив висновок Терехов.

15 травня стало відомо, що, за даними партизанського руху "АТЕШ", підрозділи ЗС РФ зазнають великих втрат на Харківському напрямку, подекуди підрозділи окупаційної армії втрачають близько двох третин особового складу.

Разом з тим військовий експерт Іван Кричевський вважає, що ситуація на Харківському напрямку складна і неприємна, але наразі складно сказати, що щось стратегічно змінилося.