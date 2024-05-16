Росія збільшила кількість фейків та дезінформації про Зеленського, — CNN

Росіяни вирішили зосередити свої зусилля з дезінформації на двох напрямках: відхід українських військ з Авдіївки та відсутність чергових виборів президента України, заявив співрозмовник CNN з адміністрації Байдена.

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За спостереженнями американських спецслужб, в останні місяці Росія активізувала свої зусилля з дезінформації, щоб дискредитувати президента України Володимира Зеленського та поставити під сумнів його легітимність. Про це пише CNN.

"Росія поширювала дезінформацію про Зеленського ще до початку війни, але останні дані розвідки показують, що "вона, безумовно, зростає", — сказав CNN високопоставлений чиновник адміністрації Байдена.

Ескалація зусиль Москви відбувається в той час, коли українські війська намагаються утримати лінію фронту від сплеску російських атак на Харківському напрямку. Ця ескалація, на думку джерела CNN, є відображенням загальної "грізності" Зеленського як президента воєнного часу протягом понад двох років.

"Я б пов'язав ці зусилля з дезінформації з ефективністю президента Зеленського в цьому конфлікті, який залишається стабільним, відданим і критично важливим лідером своєї країни", — сказав чиновник.

За даними розвідки, Росія виділила два основні напрямки у дезінформаційній кампанії:

болісний відхід України з Авдіївки;

відтермінування виборів президента України, які були заплановані на весну 2024 року.

Водночас США більше стурбовані впливом дезінформації на країни за кордоном, ніж на довіру українців до Зеленського.

"Росія завжди намагалася очорнити Зеленського, і за два з гаком роки цієї війни, мабуть, не так вже й багато сидячих на паркані, яких можна було б похитнути поштовхом вліво чи вправо щодо проведення виборів Зеленським чи утримання Авдіївки українськими військами", — пояснив чиновник.

Яке саме російське відомство стоїть за дезінформуванням незрозуміло, але американські чиновники вважають, що до цього причетні спецслужби Росії, зазначаючи при цьому, що ініціатива часто надходить знизу вгору від проросійських неофіційних груп.

"Росія використовує свої типові платформи, як традиційні, так і державні ЗМІ, розвідувальні служби та проксі-сервери, якими вони намагаються керувати, а також соціальні мережі для поширення цих повідомлень", — сказав чиновник.

Мотивом посилення дезінформації проти президента України чиновник з адміністрації Байдена назвав нездатність Росії досягти своїх військових цілей.

"Ми не лише бачимо, що ці дезінформаційні зусилля зростають, але й очікуємо, що вони продовжуватимуть зростати", — наголосив співрозмовник CNN.

Нагадаємо, 12 травня CNN заявило, що атака ЗС РФ на півночі Харківщини викрила слабкі місця України.

9 травня це ж видання написало, що Росія бачить "вікно можливостей" для посилення атак України, поки не надійшла військова допомога від США.