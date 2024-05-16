Россия увеличила количество фейков и дезинформации о Зеленском, — CNN

Россияне решили сосредоточить свои усилия по дезинформации на двух направлениях: отход украинских войск из Авдеевки и отсутствие очередных выборов президента Украины, заявил собеседник CNN из администрации Байдена.

Related video

По наблюдениям американских спецслужб, в последние месяцы Россия активизировала свои усилия по дезинформации, чтобы дискредитировать президента Украины Владимира Зеленского и поставить под сомнение его легитимность. Об этом пишет CNN.

"Россия распространяла дезинформацию о Зеленском еще до начала войны, но последние данные разведки показывают, что "она, безусловно, растет", — сказал CNN высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

Эскалация усилий Москвы происходит в то время, когда украинские войска пытаются удержать линию фронта от всплеска российских атак на Харьковском направлении. Эта эскалация, по мнению источника CNN, является отражением общей "грозности" Зеленского как президента военного времени в течение более двух лет.

"Я бы связал эти усилия по дезинформации с эффективностью президента Зеленского в этом конфликте, который остается стабильным, преданным и критически важным лидером своей страны", — сказал чиновник.

По данным разведки, Россия выделила два основных направления в дезинформационной кампании:

мучительный уход Украины из Авдеевки;

отсрочка выборов президента Украины, которые были запланированы на весну 2024 года.

В то же время США больше обеспокоены влиянием дезинформации на страны за рубежом, чем на доверие украинцев к Зеленскому.

"Россия всегда пыталась очернить Зеленского, и за два с лишним года этой войны, пожалуй, не так уж и много сидящих на заборе, которых можно было бы пошатнуть толчком влево или вправо относительно проведения выборов Зеленским или удержания Авдеевки украинскими войсками", — пояснил чиновник.

Какое именно российское ведомство стоит за дезинформированием непонятно, но американские чиновники считают, что к этому причастны спецслужбы России, отмечая при этом, что инициатива часто поступает снизу вверх от пророссийских неофициальных групп.

"Россия использует свои типичные платформы, как традиционные, так и государственные СМИ, разведывательные службы и прокси-серверы, которыми они пытаются управлять, а также социальные сети для распространения этих сообщений", — сказал чиновник.

Мотивом усиления дезинформации против президента Украины чиновник из администрации Байдена назвал неспособность России достичь своих военных целей.

"Мы не только видим, что эти дезинформационные усилия растут, но и ожидаем, что они будут продолжать расти", — подчеркнул собеседник CNN.

Напомним, 12 мая CNN заявило, что атака ВС РФ на севере Харьковщины разоблачила слабые места Украины.

9 мая это же издание написало, что Россия видит "окно возможностей" для усиления атак Украины, пока не поступила военная помощь от США.