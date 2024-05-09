"Будет очень трудно отвоевывать": ВС РФ усилят наземные и воздушные атаки Украины, — CNN

Военный чиновник США предупредил, что в ближайшее время оружия будет хватать "в лучшем случае" для удержания территорий. Предполагается, что американская помощь лишь позволит "выиграть время".

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Россия видит "окно возможностей" для усиления атак Украины, пока не поступила военная помощь от США. Об этом 9 мая сообщили в CNN со ссылкой на трех неназванных чиновников.

По прогнозу западной разведки, ВС РФ попытаются воспользоваться моментом как для воздушных, так и для наземных атак. Враг рассчитывает использовать себе на пользу то время, когда Украина будет ожидать новые партии оружия и боеприпасов.

В материале указано, что между утверждением нового пакета помощи и поступлением достаточного количества оружия для существенного влияния на ситуацию на фронте будет "промежуток времени". В то же время месяцы бездействия Запада уже привели к потерям территорий и защитников. Ожидается, что Россия попытается достичь еще большего прогресса, пока ситуация не изменилась.

Западные и украинские чиновники предполагают, что наибольшая угроза связана с планами РФ по большему наступлению летом. В то же время в Вашингтоне и Киеве взволнованы мобилизацией в России на фоне нехватки людей в Силах обороны.

Неназванный американский военный чиновник предупредил, что в перспективе ближайших недель даже с учетом новых поставок ресурсов будет хватать "в лучшем случае" на удержание. Украинский нардеп Алексей Гончаренко также согласился, что с этим уровнем помощи "будет очень трудно отвоевывать любую территорию".

"Это больше о том, чтобы выиграть время, но не выиграть войну. Поэтому нам нужна дополнительная поддержка, и мы надеемся, что иначе другие страны последуют примеру США", — подчеркнул он.

В то же время оккупационные войска, по данным СМИ, использовали "голод" украинской артиллерии для продвижения в районе Авдеевки. Отмечается, что РФ бросила "огромные ресурсы на слабую украинскую оборону", продвигаясь к Покровску, Часовому Яру и Курахово.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

Напомним, командир ГУР Константин Немичев спрогнозировал, что в мае российские оккупанты могут начать наступление в Харьковской области. Он заверил, что сейчас Харьков защищен гораздо сильнее.

9 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Россия стянула войска в Харьковскую и Сумскую области. Он назвал условие, при котором Силам обороны удастся перехватить инициативу на востоке.