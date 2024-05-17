Витягали чоловіка з маршрутки: працівників ТЦК Одеси притягнули до відповідальності (відео)
У ТЦК і СП повідомили, що стосовно осіб, які допустили порушення норм поводження з громадянами, застосовано дисциплінарні стягнення.
В Одеському обласному ТЦК і СП відреагували на інцидент, що стався 17 травня в громадському транспорті за участю військовослужбовців. Про це йдеться на сторінці Обласного одеського ТЦК і СП у Facebook.
Повідомляється, що військовослужбовців ТЦК і СП, які допустили порушення норм поводження з громадянами під час виконання службових обов'язків, притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
"Керівництво Одеського обласного ТЦК і СП засуджує таку поведінку, системно проводить роботу з особовим складом щодо неприпустимості застосування фізичної сили та обсценної лексики. Утім, очевидним є людський фактор і зайва емоційність, як у поведінці військових, так і в діях цивільних", — ідеться в публікації.
Одеські військкоми також нагадали, що з 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію, який зобов'язує громадян носити облікові документи. Своєю чергою, у військовослужбовців ТЦК і СП є повноваження перевірити ці документи. У ТЦК радять заздалегідь зробити все необхідне, щоб уникнути конфліктів.
Що сталося в одеській маршрутці?
У мережі з'явилося відео, на якому люди у військовій формі спробували силою витягнути чоловіка з маршрутки. Але жінки, які перебували поруч, спробували перешкодити. На опублікованому відео чути крики пасажирів. При цьому один із військовослужбовців попросив його не чіпати, "тому що він контужений".
Нагадаємо, що напередодні, 16 травня в Одеському ТЦК прокоментували випадок, коли люди у військовій формі витягли з автобуса чоловіка, застосувавши при цьому перцевий газ.
Також повідомлялося, що працівник Одеського ТЦК побив дівчину милицею, в ОК "Південь", зі свого боку, звернулися в поліцію і поскаржилися на публікацію відеозапису.