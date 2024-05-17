Витягали чоловіка з маршрутки: працівників ТЦК Одеси притягнули до відповідальності (відео)

У ТЦК і СП повідомили, що стосовно осіб, які допустили порушення норм поводження з громадянами, застосовано дисциплінарні стягнення.

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В Одеському обласному ТЦК і СП відреагували на інцидент, що стався 17 травня в громадському транспорті за участю військовослужбовців. Про це йдеться на сторінці Обласного одеського ТЦК і СП у Facebook.

Повідомляється, що військовослужбовців ТЦК і СП, які допустили порушення норм поводження з громадянами під час виконання службових обов'язків, притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

"Керівництво Одеського обласного ТЦК і СП засуджує таку поведінку, системно проводить роботу з особовим складом щодо неприпустимості застосування фізичної сили та обсценної лексики. Утім, очевидним є людський фактор і зайва емоційність, як у поведінці військових, так і в діях цивільних", — ідеться в публікації.

Одеські військкоми також нагадали, що з 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію, який зобов'язує громадян носити облікові документи. Своєю чергою, у військовослужбовців ТЦК і СП є повноваження перевірити ці документи. У ТЦК радять заздалегідь зробити все необхідне, щоб уникнути конфліктів.

Публікація Одеського ТЦК

Що сталося в одеській маршрутці?

У мережі з'явилося відео, на якому люди у військовій формі спробували силою витягнути чоловіка з маршрутки. Але жінки, які перебували поруч, спробували перешкодити. На опублікованому відео чути крики пасажирів. При цьому один із військовослужбовців попросив його не чіпати, "тому що він контужений".

Випадок в одеській маршрутці

Нагадаємо, що напередодні, 16 травня в Одеському ТЦК прокоментували випадок, коли люди у військовій формі витягли з автобуса чоловіка, застосувавши при цьому перцевий газ.

Також повідомлялося, що працівник Одеського ТЦК побив дівчину милицею, в ОК "Південь", зі свого боку, звернулися в поліцію і поскаржилися на публікацію відеозапису.