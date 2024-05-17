Вытаскивали мужчину из маршрутки: работников ТЦК Одессы привлекли к ответственности (видео)

В ТЦК и СП сообщили, что в отношении лиц, которые допустили нарушения норм обращения с гражданами, применены дисциплинарные взыскания.

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В Одесском областном ТЦК и СП отреагировали на инцидент, произошедший 17 мая в общественном транспорте с участием военнослужащих. Об этом говорится на странице Областного одесского ТЦК и СП в Facebook.

Сообщается, что военнослужащие ТЦК и СП, которые допустили нарушения норм обращения с гражданами при исполнении служебных обязанностей, привлечены к дисциплинарной ответственности.

"Руководство Одесского областного ТЦК и СП осуждает такое поведение, системно проводит работу с личным составом по недопустимости применения физической силы и обсценной лексики. Впрочем, очевиден человеческий фактор и излишняя эмоциональность, как в поведении военных, так и в действиях гражданских", — говорится в публикации.

Одесские военкомы также напомнили, что с 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации, которые обязывает граждан носить учетные документы. В свою очередь, у военнослужащих ТЦК и СП есть полномочия проверить эти документы. В ТЦК советуют заранее сделать все необходимое, чтобы избежать конфликтов.

Публикация Одесского ТЦК

Что произошло в одесской маршрутке?

В сети появилось видео, на котором люди в военной форме попытались силой вытащить мужчину из маршрутки. Но находившиеся рядом женщины воспрепятствовали этому. На опубликованном видео слышны крики пассажиров. При этом один из военнослужащих попросил его не трогать, "потому что он контуженный".

Случай в одесской маршрутке

Напомним, что накануне, 16 мая в Одесском ТЦК прокомментировали случай, когда люди в военной форме вытащили из автобуса мужчину, применив при этом перцовый газ.

Также сообщалось, что работник Одесского ТЦК избил девушку костылем, в ОК "Юг", в свою очередь, обратились в полицию и пожаловались на публикацию видеозаписи.