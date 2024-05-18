РФ продовжить бути загрозою для НАТО навіть після закінчення війни з Україною, — генерал

За словами генерала НАТО, російська армія в Україні зараз більша, ніж була на початку бойових дій.

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НАТО буде вважати РФ загрозою навіть після завершення війни в Україні. Про це заявив Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі.

Він зазначив, що "Росія становитиме довгострокову загрозу для Альянсу", а Захід матиме "велику російську проблему на довгі роки", адже Москва працює над збільшенням чисельності своєї армії та відновленням втрат.

Генерал зазначив, що після "холодної війни" НАТО переорієнтувався на проведення місій із врегулювання криз далеко за межами своїх кордонів. Це дозволило Альянсу брати участь в місіях на "власних умовах" і за передбачуваним графіком.

"Російська армія в Україні зараз більша, ніж була на початку бойових дій. Багато військ не настільки якісні… багато техніки, що використовується, застаріла: вона відремонтована, але базується на старій моделі", — сказав Каволі.

За його словами, "все змінилося" після початку масштабної війни Росії проти України.

"Війна показала, що сьогодні ви або перемагаєте на фронті, швидко і великими силами, або ви вступаєте у довгу боротьбу. Тож… перемагайте на фронті, але будьте готові до тривалої перемоги", — пояснив Каволі.

На думку генерала, західних лідерів має хвилювати не те, як швидко Росія може відновитися, а як швидко агресор може відновити свої сили порівняно із Заходом. Він пояснив, що збереження переваги у швидкості — це питання підтримки "політичної волі" та розвитку "еластичності" оборонно-промислової бази.

"Багато країн, які стикаються з російським впливом, зараз дивляться на Захід у пошуках нових партнерів у сфері безпеки. Хоча Альянс був створений для захисту своїх членів, ми не існуємо у вакуумі. Нам потрібні друзі й партнери", — наголосив Каволі.

Нагадаємо, 16 травня керівник військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що військова допомога та озброєння, яке НАТО надає Україні, не гарантує того, що це дозволить стримати наступ російської армії.

9 травня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс не має наміру розміщувати свої війська на українській території, проте готовий надавати військову допомогу Києву для захисту від російського повномасштабного вторгнення.