РФ продолжит быть угрозой для НАТО даже после окончания войны с Украиной, — генерал

По словам генерала НАТО, российская армия в Украине сейчас больше, чем была в начале боевых действий.

Related video

НАТО будет считать РФ угрозой даже после завершения войны в Украине. Об этом заявил Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи.

Он отметил, что "Россия будет представлять долгосрочную угрозу для Альянса", а Запад будет иметь "большую российскую проблему на долгие годы", ведь Москва работает над увеличением численности своей армии и восстановлением потерь.

Генерал отметил, что после "холодной войны" НАТО переориентировался на проведение миссий по урегулированию кризисов далеко за пределами своих границ. Это позволило Альянсу участвовать в миссиях на "собственных условиях" и по предсказуемому графику.

"Российская армия в Украине сейчас больше, чем была в начале боевых действий. Многие войска не настолько качественные... много техники, используемой устаревшей: она отремонтирована, но базируется на старой модели", — сказал Каволи.

По его словам, "все изменилось" после начала масштабной войны России против Украины.

"Война показала, что сегодня вы либо побеждаете на фронте, быстро и большими силами, либо вы вступаете в долгую борьбу. Поэтому... побеждайте на фронте, но будьте готовы к длительной победе", — пояснил Каволи.

По мнению генерала, западных лидеров должно волновать не то, как быстро Россия может восстановиться, а как быстро агрессор может восстановить свои силы по сравнению с Западом. Он пояснил, что сохранение преимущества в скорости — это вопрос поддержания "политической воли" и развития "эластичности" оборонно-промышленной базы.

"Многие страны, которые сталкиваются с российским влиянием, сейчас смотрят на Запад в поисках новых партнеров в сфере безопасности. Хотя Альянс был создан для защиты своих членов, мы не существуем в вакууме. Нам нужны друзья и партнеры", — подчеркнул Каволи.

Напомним, 16 мая руководитель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что военная помощь и вооружение, которое НАТО предоставляет Украине, не гарантирует того, что это позволит сдержать наступление российской армии.

9 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не намерен размещать свои войска на украинской территории, однако готов оказывать военную помощь Киеву для защиты от российского полномасштабного вторжения.