"Безстрашний і незламний": під час виконання бойового завдання загинув пілот Денис Василюк

Підполковник Денис Василюк був повним кавалером ордена "За мужність". Під час війни РФ проти України він здійснив десятки бойових вильотів.

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На війні під час виконання бойового завдання загинув пілот винищувальної авіації Повітряних Сил ЗС України, начальник штабу, перший заступник командира авіаційної ескадрильї підполковник Денис Олександрович Василюк. Про це 18 травня повідомила 831 бригада тактичної авіації (БрТА) на своїй сторінці в Facebook.

"Днями, під час виконання бойового завдання загинув начальник штабу – перший заступник командира авіаційної ескадрильї підполковник Денис Василюк…Ми втратили не просто льотчика, а й надійного бойового побратима, друга та просто чудову і яскраву людину… Денис любив свою родину, своє життя, свою службу, своє, наше українське небо… Друже, ти назавжди в строю бригади тактичної авіації! Співчуття рідним Дениса. Льотчики не вмирають, вони залишаються навіки в небі! Вічна шана та пам’ять Герою!", — йдеться у повідомленні бригади тактичної авіації.

Підполковник Денис Василюк Фото: https://www.facebook.com/831BrTA

Його побратими зазначили, що Денис Олександрович Василюк був справжнім професіоналом. Він від початку повномасштабного вторгнення здійснив десятки бойових вильотів, є повним кавалером ордену "За мужність".

Раніше, 7 травня, повідомлялося, що загинув наймолодший захисник Назарій "Грінка". У 2022 році упродовж трьох місяців Гринцевич був одним із тих, хто тримав оборону на "Азовсталі". Після цього потрапив у полон та чотири місяці перебував у колонії т.зв. "ДНР". Україна повернула захисника в межах великого обміну у вересні 2022 року.

Крім того 7 травня стало відомо про смерть госпітальєра Сергія Казнадія, бійця Української добровольчої армії. 45-річний одесит пішов добровольцем у перші дні повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. Він загинув на Авдіївському напрямку у Донецькій області.