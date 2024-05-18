"Бесстрашный и несокрушимый": во время выполнения боевого задания погиб пилот Денис Василюк

Подполковник Денис Василюк был полным кавалером ордена "За мужество". Во время войны РФ против Украины он совершил десятки боевых вылетов.

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На войне во время выполнения боевого задания погиб пилот истребительной авиации Воздушных Сил ВС Украины, начальник штаба, первый заместитель командира авиационной эскадрильи подполковник Денис Александрович Василюк. Об этом 18 мая сообщила 831 бригада тактической авиации (БрТА) на своей странице в Facebook.

"На днях, во время выполнения боевого задания погиб начальник штаба — первый заместитель командира авиационной эскадрильи подполковник Денис Василюк ... Мы потеряли не просто летчика, но и надежного боевого побратима, друга и просто замечательного и яркого человека ... Денис любил свою семью, свою жизнь, свою службу, свое, наше украинское небо ... Друг, ты навсегда в строю бригады тактической авиации! Соболезнования родным Дениса. Летчики не умирают, они остаются навеки в небе! Вечный почет и память Герою!", — говорится в сообщении бригады тактической авиации.

Подполковник Денис Василюк Фото: https://www.facebook.com/831BrTA

Его собратья отметили, что Денис Александрович Василюк был настоящим профессионалом. Он с начала полномасштабного вторжения совершил десятки боевых вылетов, является полным кавалером ордена "За мужество".

Ранее, 7 мая, сообщалось, что погиб самый молодой защитник Назарий "Гринка". В 2022 году в течение трех месяцев Гринцевич был одним из тех, кто держал оборону на "Азовстали". После этого попал в плен и четыре месяца находился в колонии т.н. "ДНР". Украина вернула защитника в рамках большого обмена в сентябре 2022 года.

Кроме того, 7 мая стало известно о смерти госпитальера Сергея Казнадия, бойца Украинской добровольческой армии. 45-летний одессит ушел добровольцем в первые дни полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Он погиб на Авдеевском направлении в Донецкой области.