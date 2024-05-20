"Шизофренічні фантазії": у Путіна немає можливостей захопити Харків, — Коваленко

За словами аналітика, окупаційне угруповання не пішло найкоротшим шляхом на Харків: росіяни розуміють, що не варто й намагатися підходити до міста.

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У російських військ немає потенціалу для захоплення Харкова. Друге найбільше місто України було метою РФ ще з 2014 року, але його окупація, на думку військового оглядача Олександра Коваленка, видається малоймовірною. Про це повідомляє Oboz.ua.

Результати "прикордонного перформансу" на півночі Харківської області також викликають сумніви.

"Ці плани, як шизофренічні фантазії. Вони можуть про це фантазувати, мріяти у своєму наркотичному угарі, але можливості такої немає, — висловився Коваленко. — Тому слова Путіна підтверджують, що в росіян немає потенціалу станом на сьогодні для захоплення Харкова. Тому й створили цей прикордонний перформанс, результат якого також сумнівний".

Коваленко зазначив, що наступ у Харківській області триває вже другий тиждень, а війська РФ загрузли в сільській місцевості. Він також вказав на те, що окупаційне угруповання не пішло найкоротшим шляхом на Харків — через трасу Е105. З цього робить висновок, що росіяни усвідомлюють, що не варто й намагатися пробиратися до Харкова.

За словами Коваленка, Сили оборони України вибили росіян із населеного пункту Липці, успішні контратаки тривають.

У цьому районі діяли російські підрозділи 18-ї мотострілецької дивізії, зокрема й загони африканського корпусу, а 7-й окремий мотострілецький полк уже в стані втрати боєздатності. Але резервів для відшкодування втрат у росіян немає.

Нагадаємо, що, за даними DeepState, російські війська просунулися в трьох областях.

Також повідомлялося, що, за оцінками Forbes, знищивши новий російський корабель РФ у Криму, Україна розкрила секрет ракет ATACMS.