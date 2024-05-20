"Шизофренические фантазии": у Путина нет возможностей захватить Харьков, — Коваленко

По словам аналитика, оккупационная группировка не пошла кратчайшим путем на Харьков: россияне понимают, что не стоит и пытаться подходить к городу.

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У российских войск нет потенциала для захвата Харькова. Второй крупнейший город Украины был целью РФ еще с 2014 года, но его оккупация, по мнению военного обозревателя Александра Коваленко, представляется маловероятной. Об этом сообщает Oboz.ua.

Итог "приграничного перформанса" на севере Харьковской области также вызывает сомнения.

"Эти планы, как шизофренические фантазии. Они могут об этом фантазировать, мечтать в своем наркотическом угаре, но возможности такой нет, — высказался Коваленко. — Поэтому слова Путина подтверждают, что у россиян нет потенциала по состоянию на сегодняшний день для захвата Харькова. Поэтому и создали этот пограничный перформанс, результат которого также сомнительный".

Коваленко отметил, что наступление в Харьковской области продолжается уже вторую неделю, а войска РФ увязли в сельской местности. Он также указал на то, что оккупационная группировка не пошла кратчайшим путем на Харьков — через трассу Е105. Из этого он заключает, что россияне отдают себе отчет в том, что не стоит и пытаться пробираться к Харькову.

По словам Коваленко, Силы обороны Украины выбили россиян из населенного пункта Липцы, успешные контратаки продолжаются.

В этом районе действовали российские подразделения 18-й мотострелковой дивизии, среди прочего и отряды африканского корпуса, а 7-й отдельный мотострелковый полк уже в состоянии потери боеспособности. Но резервов для возмещения потерь у россияне нет.

Напомним, что, по данным DeepState, российские войска продвинулись в трех областях.

Также сообщалось, что, по оценкам Forbes, уничтожив новый российский корабль РФ в Крыму, Украина раскрыла секрет ракет ATACMS.