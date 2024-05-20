На Дніпропетровщині чоловік напав з ножем на працівника ТЦК

Співробітники районного ТЦК та СП під час роботи в місті зупинили чоловіка для перевірки документів. Він раптово дістав ніж та накинувся з ним на людей в формі, розповіли в обласній прокуратурі Фокусу.

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На Дніпропетровщині місцевий житель завдав ударів ножем працівнику ТЦК та СП, який хотів перевірити в нього документи. Про це повідомили Фокусу в пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури.

Інцидент стався в місті Синельникове Дніпропетровської області. Співробітники районного ТЦК та СП під час роботи в місті зупинили чоловіка для перевірки документів. Він раптово дістав ніж та накинувся з ним на людей в формі. Внаслідок нападу один з військових отримав ножове поранення.

Поліція кваліфікувала напад, як замах на умисне вбивство.

Нападника затримали і повідомили про підозру за ч. 3 ст.15 ч.1 ст.115 КК України.

Чоловіка затримали за ст. 208 КПК України, і зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

У Сухопутних військах ЗСУ відреагували на подію в Синельниковому і заявили, що поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, а також за фактом замаху на вбивство.

"Особовий склад ТЦК та СП, включно з їх ротами охорони – укомплектовані переважно військовослужбовцями, які втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах. Вдячні всім військовозобов’язаним громадянам України за розуміння і взаємодію і просимо пам’ятати: відмова від захисту країни, виконання конституційного обов’язку є неправомірною", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 5 травня 2024 року стало відомо про смерть військовозобов'язаного у Саксаганському ТЦК та СП Кривого Рогу. В установі повідомили, що у чоловіка стався епілептичний напад.

7 травня повідомлялося, що в ТРЦ в Тернополі чоловік у військовій формі побив місцевого. У чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму, перелом кісток носа і кісток лицевого черепа. У ТЦК заявили, що їхні працівники не причетні до цього інциденту.