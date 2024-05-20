На Днепропетровщине мужчина напал с ножом на работника ТЦК

Сотрудники районного ТЦК и СП во время работы в городе остановили мужчину для проверки документов. Он внезапно достал нож и набросился с ним на людей в форме, рассказали в областной прокуратуре Фокусу.

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На Днепропетровщине местный житель нанес удары ножом работнику ТЦК и СП, который хотел проверить у него документы. Об этом сообщили Фокусу в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.

Инцидент произошел в городе Синельниково Днепропетровской области. Сотрудники районного ТЦК и СП во время работы в городе остановили мужчину для проверки документов. Он внезапно достал нож и набросился с ним на людей в форме. В результате нападения один из военных получил ножевое ранение.

Полиция квалифицировала нападение, как покушение на умышленное убийство.

Нападающего задержали и сообщили о подозрении по ч. 3 ст.15 ч.1 ст.115 УК Украины.

Мужчину задержали по ст. 208 УПК Украины, и сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В Сухопутных войсках ВСУ отреагировали на происшествие в Синельниково и заявили, что полиция открыла уголовное производство по факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований, а также по факту покушения на убийство.

"Личный состав ТЦК и СП, включая их роты охраны — укомплектованы преимущественно военнослужащими, которые потеряли здоровье на войне и признаны непригодными к прохождению службы в боевых частях. Благодарны всем военнообязанным гражданам Украины за понимание и взаимодействие и просим помнить: отказ от защиты страны, выполнения конституционного долга является неправомерным", — говорится в сообщении.

Напомним, что 5 мая 2024 года стало известно о смерти военнообязанного в Саксаганском ТЦК и СП Кривого Рога. В учреждении сообщили, что у мужчины случился эпилептический приступ.

7 мая сообщалось, что в ТРЦ в Тернополе мужчина в военной форме избил местного жителя. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей носа и костей лицевого черепа. В ТЦК заявили, что их работники не причастны к этому инциденту.