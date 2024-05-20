Україні потрібен мир на десятиліття, а не перемир'я на два роки, — секретар РНБО (відео)

Олександр Литвиненко заявив, що Київ сподівається на підтримку формули миру на Глобальному саміті у Швейцарії.

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Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами. Про це сказав секретар РНБО України Олександр Литвиненко у своєму відеозверненні до учасників 16-го Форуму регіону Балтійського моря "НАТО 2024 і Арктична Європа", що стартував у Фінляндії у понеділок, 20 травня.

За його словами, саме тому була підготовлена і просувається формула миру президента Володимира Зеленського.

"Наша позиція дуже проста і переконаний, вона буде підтримана часниками Саміту миру у Швейцарії у червні 2024 року. Це справжній дипломатичний трек, який має всі шанси сприяти досягненню справедливого миру", — заявив Литвиненко.

Секретар РНБО наголосив, що Україна потребує "не перемир’я на 2 роки, а стійкого миру на десятиліття". Це питання безпекових гарантій.

"Безпекові угоди, що реалізують минулорічну заяву G7 – без найменшого сумніву важливий крок. І ми високо цінуємо зусилля президента Александра Штубба (президент Фінляндії, — ред.) та усього фінського народу, якій як ніхто знає критичне значення безпеки для сусідів Росії. Проте Україна потребує саме гарантій, і фінський приклад наочно демонструє – сьогодні в Європі наявні тільки одні справжні гарантії – це членство у НАТО", — сказав він.

Литвиненко додав, що Київ сподівається отримати запрошення до Альянсу вже на цьогорічному Вашингтонському саміті НАТО, який відбудеться 9-11 липня. Водночас Україна розуміє, що "вступ не відбудеться завтра". Утім, таке запрошення "охолодить багато гарячих голів в РФ".

"Воно сприятиме деескалації, а не стане конфронтаційним кроком. Досвід Бухарестського саміту 2008 року чітко довів – у відносинах з Путіним чітка визначеність стабілізує ситуацію, а її відсутність – провокує Росію на агресивні кроки", — вважає секретар РНБО.

Нагадаємо, 14 травня президент Чехії Петер Павел заявив про необхідність зупинення війни і початок переговорів про майбутні домовленості. Він вважає, що у питанні повернення окупованих територій "потрібно бути реалістами".

16 травня президент РФ Володимир Путін сказав, що РФ хоче "всеосяжного, стійкого та справедливого врегулювання конфлікту мирними засобами" та відкрита до діалогу щодо України.