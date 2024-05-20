Украине нужен мир на десятилетия, а не перемирие на два года, — секретарь СНБО (видео)

Александр Литвиненко заявил, что Киев надеется на поддержку формулы мира на Глобальном саммите в Швейцарии.

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Украина четко осознает, что война закончится переговорами. Об этом сказал секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко в своем видеообращении к участникам 16-го Форума региона Балтийского моря "НАТО 2024 и Арктическая Европа", который стартовал в Финляндии в понедельник, 20 мая.

По его словам, именно поэтому была подготовлена и продвигается формула мира президента Владимира Зеленского.

"Наша позиция очень проста и убежден, она будет поддержана участниками Саммита мира в Швейцарии в июне 2024 года. Это настоящий дипломатический трек, который имеет все шансы способствовать достижению справедливого мира", — заявил Литвиненко.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина нуждается "не в перемирии на 2 года, а в устойчивом мире на десятилетия". Это вопрос гарантий безопасности.

"Соглашения по безопасности, реализующие прошлогоднее заявление G7 — без малейшего сомнения важный шаг. И мы высоко ценим усилия президента Александра Штубба (президент Финляндии, — ред.) и всего финского народа, которой как никто знает критическое значение безопасности для соседей России. Однако Украина нуждается именно в гарантиях, и финский пример наглядно демонстрирует — сегодня в Европе имеются только одни настоящие гарантии — это членство в НАТО", — сказал он.

Литвиненко добавил, что Киев надеется получить приглашение в Альянс уже на нынешнем Вашингтонском саммите НАТО, который состоится 9-11 июля. В то же время Украина понимает, что "вступление не произойдет завтра". Впрочем, такое приглашение "охладит много горячих голов в РФ".

"Оно будет способствовать деэскалации, а не станет конфронтационным шагом. Опыт Бухарестского саммита 2008 года четко доказал — в отношениях с Путиным четкая определенность стабилизирует ситуацию, а ее отсутствие — провоцирует Россию на агрессивные шаги", — считает секретарь СНБО.

Напомним, 14 мая президент Чехии Петер Павел заявил о необходимости остановки войны и начале переговоров о будущих договоренностях. Он считает, что в вопросе возвращения оккупированных территорий "нужно быть реалистами".

16 мая президент РФ Владимир Путин сказал, что РФ хочет "всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования конфликта мирными средствами" и открыта к диалогу по Украине.