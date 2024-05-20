США мають намір модернізувати системи M270 MLRS для запуску тактичних ракет

Контракт із Lockheed Martin на 451 млн доларів передбачає оснащення установок новими двигунами потужністю 600 к.с., покращеними броньованими кабінами та новою системою управління вогнем.

Related video

Компанія Lockheed Martin уклала з армією США контракт вартістю 451 млн доларів на модернізацію пускових установок M270. Угода передбачає розширення можливостей систем і є частиною широкої стратегії з підтримки їхньої ефективності й сумісності із силами НАТО. Про це повідомляє пресслужба виробника.

"Модернізація дасть змогу розширити можливості перевіреної в боях пускової установки та забезпечити збереження ефективності, надійності й оперативної сумісності пускових установок серії M270 із силами НАТО на десятиліття вперед", — заявив віцепрезидент компанії Джей Прайс.

Програма охоплює повну реконструкцію та модернізацію систем із новими двигунами потужністю 600 к.с., поліпшеними броньованими кабінами та новою загальною системою управління вогнем (CFCS), яка забезпечить сумісність із нинішніми та майбутніми боєприпасами MLRS Family of Munitions (MFOM). Також метою контракту є збільшення кількості машин у варіанті М270А2, які перебувають на озброєнні армії США.

Так модернізовані установки М270А2 і системи HIMARS стануть єдиними платформами для запуску боєприпасів GMLRS збільшеної дальності від Lockheed Martin і новітніх ракет Precision Strike Missile (PrSM).

Важливо

Майстерність і винахідливість: чого армія США може вчитися у ЗСУ

Раніше повідомлялося, що колісні САУ, які показали гарний результат у бойових діях в Україні, а також автоматизовані гармати і далекобійні міномети будуть пріоритетними під час майбутньої модернізації артилерії армії США. Експерти зазначили, що акцент на таких системах знаменує відхід від традиційної орієнтації армії на гусеничні гаубиці типу Paladin.