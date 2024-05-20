США намерены модернизировать системы M270 MLRS для запуска тактических ракет

Контракт с Lockheed Martin на 451 млн долларов предусматривает оснащение установок новыми двигателями мощностью 600 л.с., улучшенными бронированными кабинами и новой системой управления огнем.

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Компания Lockheed Martin заключила с армией США контракт стоимостью 451 млн долларов на модернизацию пусковых установок M270. Соглашение предусматривает расширение возможностей систем и является частью широкой стратегии по поддержке их эффективности и совместимости с силами НАТО. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

"Модернизация позволит расширить возможности проверенной в боях пусковой установки и обеспечить сохранение эффективности, надежности и оперативной совместимости пусковых установок серии M270 с силами НАТО на десятилетия вперед", — заявил вице-президент компании Джей Прайс.

Программа включает в себя полную реконструкцию и модернизацию систем с новыми двигателями мощностью 600 л.с., улучшенными бронированными кабинами и новой общей системой управления огнем (CFCS), которая обеспечит совместимость с нынешними и будущими боеприпасами MLRS Family of Munitions (MFOM). Также целью контракта является увеличение количества машин в варианте М270А2, которые состоят на вооружении армии США.

Таким образом модернизированные установки М270А2 и системы HIMARS станут едиными платформами для запуска боеприпасов GMLRS увеличенной дальности от Lockheed Martin и новейших ракет Precision Strike Missile (PrSM).

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