Мастерство и изобретательность: чему армия США может учиться у ВСУ

Характер военных действий быстро меняется. Силы обороны Украины – это пример того, как низовая инициатива может привести к тактическому преимуществу на поле боя. Сейчас в армии США такая система, что низовая инновационность не способна пробиться наверх – это нужно менять.

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Тактика – это наука, а применение тактики в бою – искусство. Вооруженные силы побеждают, применяя общие принципы к конкретной ситуации и творчески подходя к боевым задачам.

Фокус перевел статью Брайана А. Хестера, Денниса Дойла и Ронана А. Сефтона о том, почему США должны брать пример с украинской армии.

На протяжении двух лет украинцы защищали свою страну с помощью креативных комбинаций тактики и технологий. Украина была втянута в конфликт, полный столкновения старых и новых технологий, но благодаря тому, что технически подкованное население Украины добровольно пошло на службу, она смогла выстоять под натиском России и даже добиться успехов, особенно в 2022 году. Мы называем эти тактические и технические таланты применения современных технологий на поле боя "техническим мастерством". Американские солдаты должны идти в бой с таким же преимуществом. Полевое мастерство означает использование ресурсов, доступных для выживания в полевых условиях. Под техническим мастерством мы подразумеваем целесообразное использование технологий на поле боя.

В армии США необходим многоуровневый низовой подход, чтобы солдаты могли проявлять и развивать свои технические навыки. Например, вспомните времена, когда техники РЛС, высокоспециализированные специалисты, играли важную и решающую роль в разведке боем. Теперь армия изменила роль таких техников, адаптируясь к меняющемуся ландшафту, который включает в себя передовые технологии, такие как беспилотные системы управления и сенсорные технологии. Прошли те времена, когда владение конкретным технологическим приемом оставалось ключом к тактическому успеху. Солдаты сталкиваются с оперативной обстановкой, в которой они должны внедрять технологические решения так же быстро, как их создает промышленность. Военнослужащие могут вносить свой вклад в тактический успех армии, расширяя свои навыки, а армейским командирам стоит целенаправленно развивать технические умения своих солдат. Командиры должны приглашать солдат за стол при разработке решений, предоставлять им ресурсы, держать их в курсе инновационных процессов и делиться идеями с другими.

Военнослужащие могут вносить свой вклад в тактический успех армии, расширяя свои навыки, а армейским командирам стоит целенаправленно развивать технические умения своих солдат Фото: Скрин видео

Уроки, тренировки и техническое мастерство

Tехническое мастерство может показаться футуристическим, но солдаты всегда использовали технологии неожиданным образом на поле боя. Концепция технического мастерства названа так, чтобы мы могли коллективно осознать ее важность и признать ее постоянно растущее значение. Во время обучения украинских солдат армия США в Европе и Африке наблюдала значительный уровень технического мастерства, проявляющийся в виде инноваций на поле боя, когда технологические и профессиональные способности украинских солдат позволяли им использовать, обслуживать и ремонтировать имеющуюся военную технику, такую как артиллерийские установки M777, бронемашины Stryker, боевые машины M2 Bradley или танки M1 Abrams. Однако те, кто находился непосредственно на поле боя, сделали еще один шаг вперед, приспособив доступные гражданские технологии, такие как беспилотники, роботы и радиоуправляемые машины, чтобы получить тактическое преимущество. То, что украинская армия поощряет новаторство своего личного состава, следует рассматривать как множитель силы – то, что обеспечивает трансформацию при боевом столкновении и может стать решающим фактором в бою.

То, что украинская армия поощряет новаторство своего личного состава, следует рассматривать как множитель силы Фото: site.ua

Война в Украине усилила необходимость расширения базовых навыков солдат для сохранения господства на суше. Двое из авторов служат во 2-м кавалерийском полку армии США в Европе и Африке, где у нас была возможность развивать и совершенствовать технические навыки посредством уроков, извлеченных из войны в Украине. Наш анализ поля боя показал, что технологические инновации, использующие уже доступные ресурсы, помогают защитить бойца на земле. Это подчеркивает важность технологий на тактическом рубеже современного поля боя.

Интеграция малых беспилотных летательных систем и 3D-принтеров имеет решающее значение для разрабатываемых нами тренировок. К ним относятся разведывательные дроны-квадрокоптеры и управляемые вручную дроны с видом от первого лица. Подразделения армии США в Европе и Африке экспериментировали с несколькими украинскими адаптациями навесного оборудования для беспилотников, которые дают солдатам возможность доставлять полезную нагрузку с БПЛА. Например, в специальном центре по производству техники американские солдаты напечатали и собрали съемный механизм для беспилотной системы, который может нести инертные боеприпасы разных размеров и сбрасывать их на цели с высокой точностью. Учитывая критическую роль, которую FPV-дроны сыграли в войне в Украине, в армии США был создан отдел, занимающийся обучением операторов беспилотников с помощью симуляций и реальных полетов. Чтобы еще больше расширить функции и возможности беспилотников, солдаты создали навесное оборудование, включающее посадочные шасси или механизмы крепления полезной нагрузки, вдохновленные реальными конструкциями, которые используются в Украине.

В армии США был создан отдел, занимающийся обучением операторов беспилотников с помощью симуляций и реальных полетов Фото: Victory Drones

Техника, применяемая солдатами, повлияла и на прицеливание в глубину территории, а не только на операции на близких расстояниях. Традиционные дальнобойные огневые средства и тяжелая артиллерия стали решающим элементом в войне в Украине. Соединенные Штаты предоставили более 30 высокомобильных артиллерийских ракетных комплексов (HIMARS, – ред.), чтобы помочь ослабить российский потенциал. Президент Владимир Зеленский назвал их решающими в успешной операции по восстановлению контроля над Херсоном – городом, который Россия оккупировала в течение восьми месяцев. Однако боевое пространство изменилось в связи с распространением модифицированных и переоснащенных беспилотников. Исторически сложилось так, что основными целями для дальнего точного огня были командные центры или зенитные установки. Но по мере того как эффективность солдатской смекалки и применяемых технологий становится все более очевидной, передовые центры подготовки пилотов и узлы производства беспилотников превратились в приоритетные цели для уничтожения. Поскольку эти цели часто находятся в нескольких километрах от места боевых действий, их точная идентификация представляет собой уникальную проблему. Армия США в Европе и Африке и V корпус разработали возможности для решения этой проблемы с помощью групп контроля и наблюдения за местностью 2-го кавалерийского полка, которые проводят глубокую разведку на электровелосипедах, оснащенных солнечными батареями. Инновационные идеи, подобные командам наблюдения, и используемое ими оборудование – это только начало того, чего могут добиться командиры самого низкого уровня, если высшее командование наделит их полномочиями применять технические знания и решать сложные задачи на поле боя.

Существующие системы надзора и сертификации в армии США имеют ряд серьезных препятствий, которые сдерживают потенциал развития технологий и инноваций Фото: Министерство обороны Украины

Техническое мастерство присутствует в наших формированиях, но именно от нас зависит его выявление и развитие. Командиры могут черпать вдохновение в украинских инновациях и поддерживать солдат, которые используют технологии эффективными и инновационными способами для выполнения своих задач. Существующие системы надзора и сертификации в армии США имеют ряд серьезных препятствий, которые сдерживают потенциал развития технологий и инноваций в наших подразделениях. Например, для проведения испытаний технологические предложения должны пройти через несколько инстанций. Хотя инновации происходят на самом низком уровне, изменение нормативных актов должно происходить на верхних уровнях, чтобы способствовать развитию инновационной культуры. Мы занем, что командиры могут поощрять техническое мастерство, повышая уровень осведомленности подразделений о технологиях и не допуская риска при проведении экспериментов с оборудованием в полевых условиях. Вот наши рекомендации о том, как это сделать.

Открытость

Командирам необходимо знать своих солдат и их навыки, которыми они обладают вне рамок своей военной специальности или обязанностей. Признаками того, что солдат склонен к техническому мастерству, являются интерес к компьютерам, видеоиграм, электронике, образование в сфере STEM и, конечно же, любительские беспилотники. Командиры должны приглашать солдат всех званий, независимо от их военно-профессиональной специализации, для помощи в решении сложных проблем, возникающих во время обучения и выполнения заданий. Самая важная черта – это стремление изменить армию и предоставить бойцам тактические возможности, которые помогут вести и выигрывать войны. Солдаты, владеющие техническими навыками, с удовольствием принимают участие в преобразованиях, поскольку их мотивирует ощутимый прогресс, который они могут наблюдать в армии.

Командирам необходимо знать своих солдат и их навыки, которыми они обладают вне рамок своей военной специальности или обязанностей

Возможности

Командирам стоит предоставлять своим подчиненным необходимые ресурсы и время для реализации и тестирования найденных в ходе мозгового штурма решений. Например, руководство добилось исключения из правил, чтобы солдаты могли работать над беспилотниками в лаборатории инноваций 7-го армейского учебного командования. Командир 2-го кавалерийского полка приобрел электровелосипеды для команд контроля и наблюдения, чтобы они могли экспериментировать и тренироваться на них. Солдатам было предоставлено время для экспериментов и испытаний, они получили возможность разрабатывать проекты и создали инновационные адаптации технологий. Такая атмосфера проложила путь к реальным и быстрым инновациям, которые приводили к созданию пригодных для использования творений в течение молниеносного 24-96-часового цикла проектирования. Лидеры могут целенаправленно создавать условия, выделять время и средства на приобретение необходимого оборудования, чтобы развивать и поощрять техническое мастерство в своих формированиях.

Командирам стоит предоставлять своим подчиненным необходимые ресурсы и время для реализации и тестирования найденных в ходе мозгового штурма решений Фото: US Army

Лидерство

Присутствие командиров с солдатами в пространстве технического мастерства будет необходимо для преодоления рисков и проблем, которые неизбежно возникнут. Например, опыт командира, понимающего риски и умеющего их снижать, позволит совершить прорыв в инновациях, проектировании, разработке и внедрении тактических преимуществ в ходе обучения и операций. Тем не менее, для лидерства в этой сфере требуются командиры, обладающие хотя бы условным уровнем технической эрудиции и техническими навыками. Мы должны инвестировать в профессиональное военное образование наших офицеров, младших офицеров и сержантов, чтобы развивать и обучать тех, кто будет погружен в технологически насыщенное боевое пространство, требующее технического мастерства. Лидеры должны понимать и брать на себя риск инноваций и экспериментов, чтобы солдаты могли действовать свободно, без необоснованных и удушающих ограничений. Благодаря открытости к риску мы находим способы наращивания потенциала. Если мы будем слишком бояться риска, то не сможем обеспечить боевые возможности.

Stryker в одной из десантно-штурмовых бригад ВСУ Фото: 80 ОДШБр

Кроме того, командиры должны приводить конкретные примеры того, что необходимо решить, например, "нам нужно обеспечить, чтобы наш Stryker с пехотным отделением в разобранном виде смог добраться до вероятной линии соприкосновения под угрозой роя дронов с видом от первого лица". Солдаты, прошедшие техническую и полевую подготовку, могут использовать свои навыки для создания условий, необходимых для того, чтобы Stryker с отрядом пехоты вступил в контакт с человеко-машинными интегрированными формированиями и занял наилучшее положение для победы в первоначальном контакте, заменив солдата роботом при первом контакте с противником. Однако мы должны быть осторожны, чтобы не помешать нашим основным боевым возможностям, развивая технические навыки в тактических формированиях.

Лидеры должны делиться этими уроками со всеми подразделениями: писать статьи и делиться знаниями о том, как развивать и применять их опыт. Важность технических средств становится все более очевидной по мере того, как командиры маневренных подразделений изучают уроки, полученные на поле боя в Украине, однако критической составляющей для достижения успеха является объединение усилий всей армии. Солдаты, применяющие свои технические навыки в одном подразделении, могут разработать и создать полезный инструмент, который расширит их возможности. Но использование его в рамках своего подразделения может привести к растрате ресурсов и дублированию усилий. Необходимо, чтобы, когда солдаты получают возможность внедрять инновации, им также предоставлялась возможность делиться своими разработками с другими подразделениями, обеспечивая масштабные возможности с потенциалом совершенствования в рамках итерационного цикла разработки. Эта концепция имитирует объединенные усилия, которые мы можем наблюдать в Украине, где технически подкованные добровольцы собирают идеи, чтобы улучшить все боевые силы своей страны.

Заключение

В целом, лидеры должны оценивать свои инициативы в области технологий по ключевому результату: обеспечению успеха боевых действий на местах. Характер военных действий быстро меняется. Происходящие в армии преобразования, особенно в связи с событиями в Украине, указывают на значительные изменения в ведении операций, к которым армия должна быть готова. Все более важную роль играют беспилотники и сенсоры. Подразделения армии США в Европе и Африке интегрировали уроки войны в Украине, быстро адаптировались, и командиры всех подразделений армии могут внести свой вклад в развитие технических навыков своих солдат, приглашая их к обсуждению, создавая для них условия, руководя и делясь опытом. Для нас очень важно осознавать этот динамичный ландшафт и поддерживать адаптивный образ мышления в области технического мастерства, поскольку темпы технологических изменений и не думают замедляться.

Об авторах

Брайан А. Хестер – сержант-майор, поступивший на службу пехотинцем и за 34 года службы занимавший все руководящие должности в пехоте. Он трижды служил в Ираке, дважды – в Афганистане, а также был развернут в составе Force 17 в Косово. Сейчас он является старшим советником по работе с военнослужащими в Командовании перспективного развития армии США.

Деннис Дойл – сержант-майор, поступивший на службу в 1996 году в качестве танкиста и отслуживший в Боснии и Ираке. Он сыграл решающую роль в формировании 2-й кавалерийской дивизии как мощной и маневренной силы, способной к быстрому развертыванию и учитывающей самые последние уроки, извлеченные из войны в Украине.

Ронан А. Сефтон – офицер разведки армии США с большим опытом работы с иностранными партнерами. Он работал лингвистом и является заядлым поклонником 3D-принтеров и беспилотных технологий. Во время службы во 2-м кавалерийском полку ему довелось общаться с украинскими военнослужащими, чтобы извлечь уроки из войны.

Мнения, высказанные здесь, принадлежат авторам и не отражают точку зрения армии США, Министерства обороны или какого-либо ведомства американского правительства.