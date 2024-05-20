Загроза для України: оглядач висловився про перекидання російських Ту на аеродром "Оленья"

Олександр Коваленко вважає, що найближчими тижнями ЗС РФ завдадуть чергового ракетного удару по критичній інфраструктурі України.

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Перекидання Росією своїх стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-22М3 на аеродром "Оленья" свідчить про підготовку окупантами до чергової масованої ракетної атаки. Про це в ефірі телемарафону повідомив військовий аналітик Олександр Коваленко.

"На жаль, росіяни ніяк не відмовилися від загального свого плану — завдання ракетних ударів по нашій енергетичній системі. Тому протягом півтора-двох із половиною тижня вони завдаватимуть ці ракетні удари з використанням як авіаційної компоненти, якщо ми говоримо про ТУ-95, — це ракети Х-101, Х-55. І якщо ми говоримо про ТУ-22М3, то це ракети Х-22 чи Х-32", — зазначив він.

Коваленко додав, що росіяни щодоби здатні виробляти близько двох одиниць ракет відповідних модифікацій, що дозволяє їм так поповнювати свої запаси.

"Вони планують використовувати комбіновані удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Тож ці перекидання можуть бути пов'язані з тим, щоб підготувати відповідну класифікацію пускових, для підготовки їхніх засобів ураження до наступної хвилі ударів. Це може бути до 30-40 ракет цієї компоненти використано проти України", — розповів Коваленко.

19 травня стало відомо, що ЗС РФ зібрали третину своїх стратегічних ракетоносців на аеродромі "Оленья", який розташований у Мурманській області. Авіаексперт Валерій Романенко вважає, що перекидання окупантами бомбардувальників на аеродром "Оленья" в Мурманській області відбувається з метою їх виведення з-під можливого удару з боку України.

Також 19 квітня Фокус писав, що зенітним ракетним підрозділам Повітряних сил разом із ГУР МОУ вперше вдалося знищити дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який є носієм крилатих ракет типу Х-22.