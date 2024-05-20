Угроза для Украины: обозреватель высказался о переброске российских Ту на аэродром "Оленья"

Александр Коваленко считает, что в ближайшие недели ВС РФ нанесут очередной ракетный удар по критической инфраструктуре Украины.

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Переброска Россией своих стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22М3 на аэродром "Оленья" свидетельствует о подготовке оккупантами к очередной массированной ракетной атаке. Об этом в эфире телемарафона сообщил военный аналитик Александр Коваленко.

"К сожалению, россияне никак не отказались от общего своего плана — нанесения ракетных ударов по нашей энергетической системе. Поэтому в течение полутора — двух с половиной недель они будут наносить эти ракетные удары с использованием как авиационной компоненты, если мы говорим о ТУ-95 — это ракеты Х-101, Х-55. И если мы говорим о ТУ-22М3, то это ракеты Х-22 или Х-32", — отметил он.

Вместе с этим Коваленко добавил, что россияне ежесуточно способны производить около двух единиц ракет соответствующих модификаций, что позволяет им таким образом пополнять свои запасы.

"Они планируют использовать комбинированные удары по нашей энергетической инфраструктуре. Так что эти переброски могут быть связаны с тем, чтобы подготовить соответствующую классификацию пусковых, для подготовки их средств поражения к следующей волне ударов. Это может быть до 30-40 ракет этой компоненты использовано против Украины", — рассказал Коваленко.

19 мая стало известно, что ВС РФ собрали треть своих стратегических ракетоносцев на аэродроме "Оленья", который расположен в Мурманской области. Авиаэксперт Валерий Романенко считает, что переброска оккупантами бомбардировщиков на аэродром "Оленья" в Мурманской области происходит с целью их выведения из-под возможного удара со стороны Украины.

Также 19 апреля Фокус писал, что зенитным ракетным подразделениям Воздушных сил вместе с ГУР МОУ впервые удалось уничтожить дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3, который является носителем крылатых ракет типа Х-22.