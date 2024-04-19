Украина впервые уничтожила бомбардировщик Ту-22М3 и ракеты типа Х-22: детали от ВСУ

Во время ночной атаки оккупанты выпустили 36 воздушных целей, тогда как украинской противовоздушной обороне удалось уничтожить 29 из них. Речь идет о ракетах различных типов и дронах типа Shahed.

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В ночь с 18 на 19 апреля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли комбинированный удар по Украине. Враг атаковал ракетами и БПЛА типа Shahed. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил, генерал-лейтенант Николай Олещук в своем Telegram.

"В ночь на 19 апреля 2024 года российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами различных типов и ударными БПЛА", — сказал Николай Олещук.

Он отметил, что оккупанты применили 36 воздушных средств во время ночной атаки, речь идет о 22 ракетах различных типов и 14 ударных дронов:

две крылатые ракеты типа Х-101/Х-555, выпущенные из самолетов Ту-95 МС (район пусков Рязань — РФ);

14 ударных дронов типа Shahed-131/136 (Приморско-Ахтарск, Курская область — РФ);

12 управляемых авиационных ракет типа Х-59/Х-69 (Курская область и акватория Азовского моря);

две крылатые ракеты типа "Искандер-К" (Крым);

шесть крылатых ракет типа Х-22, выпущенные из дальних стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 (акватории Черного и Азовского морей).

Ракетным войскам Воздушных сил, мобильным огневым группам и подразделениям радиоэлектронной борьбы ВСУ удалось уничтожили 29 воздушных целей, в том числе две крылатые ракеты типа Х-101/Х-555, 14 БПЛА типа Shahed, 11 управляемых авиаракет типа Х-59/Х-69 и две крылатые ракеты типа Х-22.

Уничтожение бомбардировщика Ту-22М3

Зенитные ракетные подразделения Воздушных сил вместе с ГУР МОУ впервые уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Этот борт является носителем крылатых ракет типа Х-22, которыми враг атакует мирные украинские города. В частности, ПВО впервые удалось уничтожить две такие ракеты.

Бомбардировщик Ту-22М3 Фото: Facebook

Напомним, 19 апреля ВС РФ нанесли ракетный удар по Днепру. В результате чего есть погибшие и много пострадавших. В частности, разрушено пятиэтажное здание и поврежден вокзал. Также зафиксированы попадания в некоторых городах региона.

Президент Украины Владимир Зеленский после атаки РФ на Днепр заявил, что оккупанты должны отвечать за террор. По его словам, партнеры имеют для этого необходимые способности.