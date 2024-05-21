Російські війська просунулися в районі Стельмахівки в Луганській області, — DeepState (карта)

За даними Генштабу, бої тривають у районах сіл Синьківки та Стельмахівки. Але втрат позицій і територій не допущено.

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Російські війська просунулися в районі Стельмахівки Сватівського району Луганської області, просування противника в районі Вовчанська і найближчих сіл уточнено. Про це повідомили аналітики з DeepState.

У зведенні Генштабу йдеться про те, що бої тривають у районах сіл Синьківки та Стельмахівки. Повідомляють, що під час боїв втрат позицій і територій не допущено.

За оцінками аналітичного центру "Інститут вивчення війни", російські війська станом на 20 травня просунулися в районі Кремінної та продовжили атаки вздовж лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна. Міноборони РФ заявило про захоплення Білогорівки (на південь від Кремінної), але російські військкори вважають це твердження передчасним. Один з них повідомив про просування на північний захід від Сватового, на захід від Діброви. Але в ISW не знайшли візуальних підтверджень цьому. Російські сили також продовжили наземні атаки на північний захід від Куп'яська біля Синьківки, на північний захід від Сватового біля Іванівки та Стельмахівки.

Стельмахівка на карті

Американські аналітики також відзначають удар ЗСУ в околицях окупованого Луганська. Російські війська стверджують, що ЗСУ вдарили в районі Катеринівки (населений пункт раніше називався Ювілейним), водночас використовувалися ракети Storm Shadow або SCALP-EG. І українські, і російські джерела заявляють, що удар припав на будівлю академії МВС, яку росіяни раніше використовували для розміщення персоналу.

Нагадаємо, що Андрющенко назвав логістичний об'єкт важливіший за Кримський міст, який ЗСУ потрібно знищити насамперед.

Також повідомлялося, що в ISW пояснили, навіщо РФ накопичує війська в районі Сумської області.