Российские войска продвинулись в районе Стельмаховки в Луганской области, — DeepState (карта)

По данным Генштаба, бои продолжаются в районах сел Синьковки и Стельмаховки. Но потерь позиций и территорий не допущено.

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Российские войска продвинулись в районе Стельмаховки Сватовского района Луганской области, продвижение противника в районе Волчанска и ближайших сел уточнено. Об этом сообщили аналитики из DeepState.

В сводке Генштаба говорится, что бои продолжаются в районах сел Синьковки и Стельмаховки. Сообщается, что в ходе боев потери позиций и территорий не допущены.

По оценкам аналитического центра "Институт изучения войны", российские войска по состоянию на 20 мая продвинулись в районе Кременной и продолжили атаки вдоль линии Купянск — Сватово — Кременная. Минобороны РФ заявило о захвате Белогоровки (к югу от Кременной), но российские военкоры считают это утверждение преждевременным. Военкор сообщил о продвижении к северо-западу от Сватово, к западу от Дибровы. Но в ISW не нашли визуальных подтверждений этому. Российские силы также продолжили наземные атаки к северо-западу от Купяска возле Синьковки, северо-западу от Сватово возле Ивановки и Стельмаховки.

Стельмаховка на карте

Американские аналитики также отмечают удар ВСУ в окрестностях оккупированного Луганска. Российские войска утверждают, что ВСУ ударили в районе Катериновки (населенный пункт прежде назывался Юбилейным), при этом использовались ракеты Storm Shadow или SCALP-EG. И украинские, и российские источники заявляют, что удар пришелся по зданию академии МВД, которое россияне прежде использовали для размещения персонала.

Напомним, что Андрющенко назвал логистический объект поважнее Крымского моста, который ВСУ нужно уничтожить в первую очередь.

Также сообщалось, что в ISW объяснили, зачем РФ накапливает войска в районе Сумской области.