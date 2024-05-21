У ДПСУ не виключають атаки ЗС РФ у Сумській області: яку мету переслідує противник

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко зазначив, що попри брак сил на цьому напрямку росіяни можуть атакувати. Тому необхідне подальше посилення оборони в регіоні.

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Представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що ймовірність наступу російських сил на Сумщину не виключена. За його словами, російські війська можуть намагатися атакувати в цьому регіоні, щоб відвернути українські сили від інших ділянок фронту. Про це речник ДПСУ розповів 21 травня в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Демченко підкреслив, що російські війська можуть атакувати Сумську область, як це відбувається зараз на Харківському напрямку.

"Ворог може в будь-який момент, навіть попри те, що у нього немає достатніх сил, спробувати зробити щось подібне", — зазначив він.

Основною метою таких дій є розтягування лінії фронту та послаблення української оборони на інших напрямках. Тому, зазначає Демченко, необхідне подальше посилення в цьому регіоні, де протяжність кордону з Росією становить понад 560 кілометрів, що потребує значних сил для підтримання оборони.

"Поки у нас є такий сусід, звичайно, потрібно бути готовим до розвитку будь-яких ситуацій", — сказав речник Держприкордонслужби.

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Нагадаємо, 14 травня керівник ГУР Міністерства оборони України Кирило Буданов у коментарі The New York Times також озвучив загрози з боку росіян на Сумському напрямку. За його словами, противник має на меті розтягнути підрозділи Сил оборони та відвернути їх від бойових дій на інших ділянках фронту.