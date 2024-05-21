В ГПСУ не исключают атаки ВС РФ в Сумской области: какую цель преследует противник

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что несмотря на нехватку сил на данном направлении россияне могут атаковать. Поэтому необходимо дальнейшее усиление обороны в регионе.

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Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что вероятность наступления российских сил на Сумщину не исключена. По его словам, российские войска могут пытаться атаковать в этом регионе, чтобы отвлечь украинские силы от других участков фронта. Об этом спикер ГПСУ рассказал 21 мая в интервью "Радио Свобода".

Демченко подчеркнул, что российские войска могут атаковать Сумскую область, как это происходит сейчас на Харьковском направлении.

"Враг может в любой момент, даже несмотря на то, что у него нет достаточных сил, попытаться сделать что-то подобное", — отметил он.

Основной целью таких действий является растягивание линии фронта и ослабление украинской обороны на других направлениях. Поэтому, отмечает Демченко, необходимо дальнейшее усиление в этом регионе, где протяженность границы с Россией составляет более 560 километров, что требует значительных сил для поддержания обороны.

"Пока у нас есть такой сосед, конечно, нужно быть готовым к развитию любых ситуаций", — сказал спикер Госпогранслужбы.

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Напомним, 14 мая руководитель ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в комментарии The New York Times также озвучил угрозы со стороны россиян на Сумском направлении. По его словам, противник преследует цель растянуть подразделения Сил обороны и отвлечь их от боевых действий на других участках фронта.