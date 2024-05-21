Залучили дивізіони "іскандерів" і "полонезів": в РФ почали анонсовані "ядерні" навчання (відео)

ЗС РФ відпрацюють спорядження спеціальними бойовими частинами аеробалістичних гіперзвукових ракет "Кинжал" і вильоти до призначених районів патрулювання.

Related video

У Росії Збройні сили офіційно розпочали проводити анонсовані раніше навчання з "ударами" тактичною ядерною зброєю, яка призначена для знищення скупчень живої сили. Про це повідомляє Міністерство оборони Росії.

Зазначається, що навчання проходитимуть у два етапи. Перший проходить у Південному військовому окрузі із застосуванням ракетного комплексу "Іскандер" і гіперзвукових ракет "Кинджал".

"У межах цього етапу особовий склад відпрацьовує навчально-бойові завдання отримання спеціальних боєприпасів для оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", спорядження ними ракет-носіїв і прихованого висування до призначеного позиційного району для підготовки до проведення ракетних пусків", — ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що ЗС РФ відпрацюють спорядження спеціальними бойовими частинами авіаційних засобів ураження, зокрема аеробалістичних гіперзвукових ракет "Кинжал", і вильоти до призначених районів патрулювання.

Другий етап навчань проведуть у Білорусі, де відпрацюють підвіску "спецбоєприпасів" на штурмовики Су-25, а ракетні дивізіони "Іскандер" і "Полонез" відпрацюють планування й умовні "ядерні" удари.

Нагадаємо, що про навчання в РФ оголосили 6 травня. Вони спрямовані на забезпечення територіальної цілісності й суверенітету РФ "у відповідь на провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації".

На думку радника Білого дому Джона Кірбі, для Росії брязкати ядерним арсеналом безрозсудно та безглуздо, та й це не змусило США змінити свою позицію щодо підтримки України.