Привлекли дивизионы "Искандеров" и "Полонезов": в РФ начали анонсированные "ядерные" учения (видео)

ВС РФ отработают снаряжение специальными боевыми частями аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", и вылеты в назначенные районы патрулирования.

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В России Вооруженные силы официально начали проводить анонсированные ранее учения с "ударами" тактическим ядерным оружием, которое предназначено для уничтожения скоплений живой силы. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Отмечается, что учения будут проходить в два этапа. Первый — проходит в Южном военном округе с применением ракетного комплекса "Искандер" и гиперзвуковых ракет "Кинжал".

"В рамках этого этапа личным составом отрабатываются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытого выдвижения к назначенному позиционному району для подготовки к проведению ракетных пусков", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что ВС РФ отработают снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в частности, аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", и вылеты в назначенные районы патрулирования.

Второй этап учений проведут в Беларуси, где отработают подвеску "спецбоеприпасов" на штурмовики Су-25, а ракетные дивизионы "Искандер" и "Полонез" отработают планирование и условные "ядерные" удары.

Напомним, что об учениях в РФ объявили 6 мая. Они направлены на обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ "в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации".

По мнению советника Белого дома Джона Кирби, для России бряцать ядерным арсеналом безрассудно и бессмысленно, да и это не заставило США изменить свою позицию по поддержке Украины.