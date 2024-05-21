У ЗС РФ накопичиено 10 тисяч ракет С-300, у цьому її величезна перевага, — Зеленський

Водночас він додав, що у світі є відповідні типи озброєння й достатньо відповідної зброї, яка за своєю якістю краща за те, що є в наявності в Росії. Однак Україна не має ані достатньої кількості далекобійного озброєння, ані дозволу її використовувати від Заходу.

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Російським окупантам вдалося накопичити 10 тисяч ракет типу С-300. Про це в інтерв'ю The New York Times заявив президент України Володимир Зеленський.

"Якщо ми не можемо дотягнутися до тих районів, то що говорити про місця масового скупчення їхньої техніки на території Росії? Це їхня величезна перевага. Обстріли Харкова, усі загибелі людей, дітей — це їхня величезна перевага. Щоденне використання бомб — це їхня величезна перевага. Використання систем С-300 — вони накопичили 10 тис. ракет С-300. Десять тисяч — це знову їхня перевага", — зазначив глава держави.

Водночас він додав, що у світі є відповідні типи озброєння, які здатні цьому протистояти. Так само, як у світі є достатньо відповідної зброї, яка за своєю якістю краща за те, що є в наявності в Росії. Водночас Україна не має у своєму арсеналі ані достатньої кількості далекобійного озброєння, ані дозволу від західних партнерів на використання її.

За словами Зеленського, нещодавній приклад Харкова свідчить про те, що вздовж кордону Росія скупчує війська та сили. Вони завозять туди техніку, танки, бронетехніку тощо. Розвантаження відбувається, зокрема, у Бєлгородській області.

Нагадаємо, що, за словами Володимира Зеленського, західні союзники бачили, як ЗС РФ накопичують сили для наступу на Харків, але нічого не могли вдіяти. Україна через такі рішення партнерів не може захиститися від атак російських ракет.

Також Фокус писав, що президент України Володимир Зеленський мав секретний план захисту України перед черговим наступом Росії.