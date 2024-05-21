У ВС РФ накоплено 10 тысяч ракет С-300, в этом ее огромное преимущество, — Зеленский

В то же время он добавил, что в мире есть соответствующие типы вооружения и достаточно соответствующего оружия, которое по своему качеству лучше того, что есть в наличии в России. Однако Украина не имеет ни достаточного количества дальнобойного вооружения, ни разрешения его использовать от Запада.

Related video

Российским оккупантам удалось накопить 10 тысяч ракет типа С-300. Об этом в интервью The New York Times заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Если мы не можем дотянуться до тех районов, то что говорить о местах массового скопления их техники на территории России? Это их огромное преимущество. Обстрелы Харькова, все гибели людей, детей — это их огромное преимущество. Ежедневное использование бомб — это их огромное преимущество. Использование систем С-300 — они накопили 10 тыс. ракет С-300. Десять тысяч — это опять их преимущество", — отметил глава государства.

В то же время он добавил, что в мире есть соответствующие типы вооружения, которые способны этому противостоять. Так же как в мире есть достаточно соответствующего оружия, которое по своему качеству лучше того, что есть в наличии у России. В то же время Украина не имеет в своем арсенале ни достаточного количества дальнобойного вооружения, ни разрешения от западных партнеров на использование его.

По словам Зеленского, недавний пример Харькова свидетельствует о том, что вдоль границы Россия скапливает войска и силы. Они завозят туда технику, танки, бронетехнику и тому подобное. Разгрузка происходит, в частности, в Белгородской области.

Напомним, что, по словам Владимира Зеленского, западные союзники видели, как ВС РФ накапливают силы для наступления на Харьков, но ничего не могли сделать. Украина из-за таких решений партнеров не может защититься от атак российских ракет.

Кроме того, Фокус писал, что президент Украины Владимир Зеленский имел секретный план защиты Украины перед очередным наступлением России.