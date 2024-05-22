Імовірність прориву ЗСУ цього року низька, але удари по РФ допоможуть утримати лінію, — FT

За словами секретаря РНБО Олександра Литвиненка, наразі Україна стабілізувала становище. У Путіна немає військ, щоб захопити Харків, але повторні спроби окупації міста в майбутньому не виключені.

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Новий секретар РНБО Олександр Литвиненко вважає, що США повинні зняти "абсолютно нечесну" заборону на удари по російській території американською зброєю. Це допоможе зупинити новий наступ РФ. Про це пише Financial Times.

Представники України вважають, що удари далекобійними ракетами по складах зброї, логістичних хабах і НПЗ не дозволили б РФ так швидко просунутися в Харківській області.

Під час нещодавнього візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен повторив позицію Вашингтона — "не заохочуємо і не сприяємо" — але додав, що Україна сама ухвалює рішення про те, як вести війну.

Російські війська наступають на стратегічне місто Часів Яр, захоплення якого поставить під загрозу ключові логістичні маршрути на Донеччині та значно змінить становище на користь РФ.

"Наші сили виконали величезну роботу, зупинивши їх", — сказав Литвиненко про російські атаки в Харкові та Часовому Яру. За його словами, він не знає, що може статися найближчими місяцями, але поки що Україна стабілізувала становище.

У Путіна поки немає військ, щоб захопити Харків, але він не виключив, що російський президент може спробувати захопити місто в майбутньому.

Він також вважає, що, крім озброєння України та зняття заборони на удари по російській території, союзникам Києва слід посилити санкції проти режиму РФ.

"Західні санкції працюють, тобто Путін не може виробляти найвитонченішу зброю", — сказав він, додавши, що військова економіка РФ призвела до того, що почали виробляти більше крилатих і балістичних ракет, і дронів "у значних кількостях". Але через санкції випускається небагато сучасної технологічної зброї, натомість модернізують радянську.

Він визнав, що ймовірність українського прориву на полі бою цього року низька, але "поки що утримуємо лінію, ми боремося, у нас усе ще є можливості для перемоги".

Сьогоднішнє ж завдання — схилити чашу терезів на користь України.

Нагадаємо, що, за даними Forbes за 21 травня, Україна мобілізує тисячі військових, але зіткнулася з дефіцитом техніки.

Також Фокус у своєму матеріалі пояснював, які цілі РФ можуть атакувати морські дрони Sea Baby з "Градами".