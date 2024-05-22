Вероятность прорыва ВСУ в этом году низкая, но удары по РФ помогут удержать линию, — FT

По словам секретаря СНБО Александра Литвиненко, пока Украина стабилизировала положение. У Путина нет войск, чтобы захватить Харьков, но повторные попытки оккупации города в будущем не исключены.

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Новый секретарь СНБО Александр Литвиненко считает, что США должны снять "абсолютно нечестный" запрет на удары по российской территории американским оружием. Это поможет остановить новое наступление РФ. Об этом пишет Financial Times.

Представители Украины считают, что удары дальнобойными ракетами по складам оружия, логистическим хабам и НПЗ не позволили бы РФ так быстро продвинуться в Харьковской области.

Во время недавнего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен повторил позицию Вашингтона — "не поощряем и не способствуем" — но добавил, что Украина сама принимает решения о том, как вести войну.

Российские войска наступают на стратегический город Часов Яр, захват которого поставит под угрозу ключевые логистические маршруты в Донецкой области и значительно изменит положение в пользу РФ.

"Наши силы проделали огромную работу, остановив их", — сказал Литвиненко о российских атаках в Харькове и Часовом Яру. По его словам, он не знает, что может произойти в ближайшие месяцы, но пока Украина стабилизировала положение.

У Путина пока нет войск, чтобы захватить Харьков, но он не исключил, что российский президент может попытаться захватить город в будущем.

Он также считает, что, помимо вооружения Украины и снятия запрета на удары по российской территории, союзникам Киева следует усилить санкции против режима РФ.

"Западные санкции работают, то есть Путин не может производить самое изощренное оружие", — сказал он, добавив, что военная экономика РФ привела к тому, что начали производить больше крылатых и баллистических ракет, и дронов "в значительных количествах". Но из-за санкций выпускается немного современного технологического оружия, вместо этого модернизируют советское.

Он признал, что вероятность украинского прорыва на поле боя в этом году низкая, но "пока удерживаем линию, мы боремся, у нас все еще есть возможности для победы".

Сегодняшняя же задача — склонить чашу весов в пользу Украины.

Напомним, что, по данным Forbes за 21 мая, Украина мобилизует тысячи военных, но столкнулась с дефицитом техники.

Также Фокус в своем материале объяснял, какие цели РФ могут атаковать морские дроны Sea Baby с "Градами".