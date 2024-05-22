Обмежено придатний двічі відмовився від повістки: суд призначив йому умовний термін

Спочатку чоловіку присудили три роки ув'язнення, проте через позитивну характеристику, сімейні обставини та стан здоров'я замінили реальний строк на умовний термін.

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Мешканець Кривого Рогу двічі відмовився від вручення бойової повістки, посилаючись на те, що військово-лікарська комісія визнала його обмежено придатним до служби. Суд визнав його винним та засудив до одного року іспитового терміну. Відповідне рішення ухвалив Інгулецький районний суд Кривого Рогу.

ВЛК визнала чоловіка обмежено придатним до військової служби у січні 2024 року.

Після цього йому вручили повістку про явку до збірного пункту для відправлення до відповідного підрозділу військової частини, проте він від її отримання відмовився.

Згодом йому вдруге намагались вручити таку саму повістку, але військовозобов'язаний знову відмовився її отримувати.

У суді чоловік розкаявся у скоєному та пояснив, що ухилився від мобілізації, оскільки є обмежено придатним, зокрема, має захворювання очей. Він також зазначив, що раніше не служив у Збройних силах України.

Крім того, з матеріалів справи випливає, що обвинувачений має захворювання шийного остеохондрозу, периферичної дегенерації сітківки з ретиношизисом, обмеженого лазерною коагуляцією та міопію з астигматизмом.

Суд визнав його винним в ухиленні від призову та спочатку засудив до 3 років ув’язнення. Проте, враховуючи те, що чоловік має позитивну характеристику з місця роботи, одружений і має на утриманні малолітню дитину, а також беручи до уваги те, що вчинений злочин не є тяжким, а надані висновки стосовно стану здоров’я правдивими, суддя вирішив призначити йому один рік іспитового строку.

Ухвала суду Фото: Скриншот

Нагадаємо, 21 травня директорка департаменту ЦНАП м. Києва Наталія Шамрай заявила, що співробітники центрів надання адміністративних послуг не направлятимуть чоловіків призовного віку до ТЦК та СП.

16 травня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, згідно з якою територіальний центр комплектування та соціальної підтримки зможе надсилати повістки поштою з 18 липня.