Ограниченно годный дважды отказался от повестки: суд назначил ему условный срок

Сначала мужчине присудили три года заключения, однако из-за положительной характеристики, семейных обстоятельств и состояния здоровья заменили реальный срок на условный срок.

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Житель Кривого Рога дважды отказался от вручения боевой повестки, ссылаясь на то, что военно-врачебная комиссия признала его ограниченно годным к службе. Суд признал его виновным и приговорил к одному году испытательного срока. Соответствующее решение принял Ингулецкий районный суд Кривого Рога.

ВВК признала мужчину ограниченно годным к военной службе в январе 2024 года.

После этого ему вручили повестку о явке в сборный пункт для отправки в соответствующее подразделение воинской части, однако он от ее получения отказался.

Впоследствии ему второй раз пытались вручить такую же повестку, но военнообязанный снова отказался ее получать.

В суде мужчина раскаялся в содеянном и объяснил, что уклонился от мобилизации, поскольку является ограниченно пригодным, в частности, имеет заболевания глаз. Он также отметил, что ранее не служил в Вооруженных силах Украины.

Кроме того, из материалов дела следует, что обвиняемый имеет заболевания шейного остеохондроза, периферической дегенерации сетчатки с ретиношизисом, ограниченного лазерной коагуляцией и миопию с астигматизмом.

Суд признал его виновным в уклонении от призыва и сначала приговорил к 3 годам заключения. Однако, учитывая то, что мужчина имеет положительную характеристику с места работы, женат и имеет на иждивении малолетнего ребенка, а также принимая во внимание то, что совершенное преступление не является тяжким, а предоставленные выводы относительно состояния здоровья правдивыми, судья решил назначить ему один год испытательного срока.

Постановление суда Фото: Скриншот

Напомним, 21 мая директор департамента ЦНАП г. Киева Наталья Шамрай заявила, что сотрудники центров предоставления административных услуг Киева Наталья Шамрай заявила, что сотрудники центров предоставления административных услуг не будут направлять мужчин призывного возраста в ТЦК и СП.

16 мая Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому территориальный центр комплектования и социальной поддержки сможет отправлять повестки по почте с 18 июля.