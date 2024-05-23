"Соромно на них дивитися": пенсіонер намагався записатися до ЗСУ через ухилянтів (відео)

За словами 65-річного Володимира, він був у ТЦК, а також зустрічався з представниками 3-ї ОШБр, адже хоче знищувати окупантів. Скрізь йому відповідали, що той не підходить за віком.

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65-річний житель Чернігівської області Володимир Бобок намагався стати частиною 3-ї окремої штурмової бригади (ОШБр), адже не може просто так дивитися на те, як чоловіки призовного віку ухиляються від служби. Про це йдеться в сюжеті "Суспільного".

Представник формування з позивним "Лофт" поділився, що до них у бригаду часто приходять чоловіки пенсійного віку, які бажають узяти до рук зброю і захищати країну. При цьому їх не можуть узяти на службу, адже за законом громадян, старших за 60 років, не можна мобілізувати. Є також й інші нюанси, які на це впливають.

"Ми піхота, і в нас є навіть прохідні вимоги. Тобто потрібно пробігти три кілометри, віджатися 50 разів, підтягнутися 50 разів. Ми елітний підрозділ, ми відбираємо військових. Адекватно проходити важку військову службу для того, щоб ви тоді бачили і чули про наші успіхи, розумієте? А що ж, вас взяти, ну от вийдемо десь на поле бою, і ви не зможете якісно виконувати свої завдання. Що тоді робити? Тоді вас доведеться тягати", — ділиться боєць бригади "Лофт".

Сам Володимир Бобок ділиться, що був у районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), але там йому відмовили. Сказали, що за віком не підходить, адже йому давно за 60. Мета в чоловіка була одна — знищувати окупантів.

"Молоді ухиляються, мені просто соромно на них дивитися", — каже пенсіонер.

Нагадаємо, 20 травня повідомлялося, що у військкоматах порахували, скільки чоловіків в Україні ухиляються від призову. Національна поліція отримала від територіальних центрів комплектування інформацію про 94,5 тис. осіб, які не відвідують ТЦК для оновлення даних і проходження медкомісії. "Рекорд" встановила Дніпропетровська область.