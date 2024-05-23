Єреван упевнений, що РФ і Білорусь допомогли розв'язати нову війну в Карабасі, — ISW

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він розмовляв із лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим перед початком збройного конфлікту. Політики за підсумками переговорів дійшли висновку, що Баку може перемогти.

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Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян побічно звинуватив Росію в допомозі Азербайджану в підготовці до Другої карабаської війни 2020 року. Але Білорусі вірменський лідер висуває вже прямі звинувачення. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 22 травня.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він і президент Азербайджану Ільхам Алієв розмовляли перед початком збройного конфлікту і дійшли висновку, що Азербайджан може здобути перемогу. Зустріч відбулася під час державного візиту Лукашенка в Азербайджан 16−17 травня.

Білоруський політик відвідав Фізулі та Шушу, два населені пункти, які азербайджанські війська взяли під контроль під час війни 2020 року.

Пашинян відповів на заяву Лукашенка на сесії запитань і відповідей Національних зборів Вірменії та уряду, заявивши, що білоруський керівник сказав публічно "те, що він метафорично намагався сказати Вірменії протягом чотирьох років".

Пашинян додав, що він знає щонайменше дві країни-учасниці Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), які брали участь у підготовці до війни 2020 року, і стверджували, що метою Азербайджану у війні було знищення "незалежної держави Вірменія".

Заява Пашиняна про те, що Росія допомогла Азербайджану підготуватися до війни 2020 року і, відповідно, підтримала мету Азербайджану зі знищення Вірменії, — це одна з претензій Пашиняна. Єреван намагається відсторонитися від політичних відносин з РФ у сфері безпеки.

22 травня Пашинян зустрівся з верховним лідером Ірану Алі Хаменеї та виконувачем обов'язків президента Мохаммадом Мохбером. Ця зустріч вказує на те, що Іран, можливо, має намір підтримувати позитивні відносини з Вірменією на тлі погіршення відносин Вірменії та РФ.

Нагадаємо, що офіційне оголошення про смерть президента Ібрагіма Райсі в Ірані приголомшило присутніх у священній мечеті.

Також повідомлялося, що експерт розповів, як розбився вертоліт Райсі.